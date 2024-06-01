Таллиннский зоопарк отметил День защиты детей

В Таллиннском зоопарке нашлось множество занятий на целый день. На территории были установлены различные исследовательские и информационные палатки, проводились мастер-классы и работали игровые уголки. И, конечно, все посетители смогли полюбоваться животными.

Вход был бесплатным для посетителей до 19 лет.

В Эстонии День защиты детей отмечается под руководством Эстонского союза защиты детей с 1990-ых годов. В 2021 году День защиты детей стал государственным праздником. Начало празднования Дня защиты детей датируется 1857 годом, со временем его стали называть также Днем роз, Днем цветов и Днем детей.