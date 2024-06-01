Жаркие выборы в Индии. В Дели +53°C, десятки человек погибли

29 мая в Дели зарегистрировали рекордную температуру в 52,9 градусов Цельсия. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары.

Сильная жара привела еще и к водному кризису: воды потребляется все больше, а из пересохших рек ее поступает все меньше. В некоторых районах Индии столицы водопровод не справляется, краны пересохли, и власти были вынуждены пригнать автоцистерны, чтобы организовать общественные пункты раздачи воды.

В некоторых регионах Индии временно прекратили занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются пореже выходить на улицу.

Экстремальная погода унесла жизни уже как минимум 50 человек по всей стране. Точнее сказать сложно: общих цифр смертей от жары по всей стране Индия не публикует.

Высокий суд западного штата Раджастхан, где на этой неделе установилась самая жаркая погода, заявил, что власти не приняли надлежащих мер для защиты населения.

«Из-за экстремальных погодных условий в виде жары в этом месяце погибли сотни людей», — заявил суд в четверг.

От жары погибают в том числе те, кто задействован в организации выборов в парламент, которые подходят к концу в Индии.

Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов, многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто — под открытым небом.