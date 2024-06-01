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На этой неделе электричество в Эстонии стоило в 2,7 раза дороже, чем в Финляндии

rus.postimees.ee
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Электроэнергия. Снимок иллюстративный.
Электроэнергия. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 9,94 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 7,26 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 37,5 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии почти в 2,6 раза ниже - 3,71 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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