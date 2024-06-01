На этой неделе электричество в Эстонии стоило в 2,7 раза дороже, чем в Финляндии

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 7,26 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 37,5 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии почти в 2,6 раза ниже - 3,71 цента за киловатт-час.