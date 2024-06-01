ОБЗОР Дети Эстонии: какие они?

Департамент статистики Эстонии отметил, что по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживало 267 879 детей в возрасте до 17 лет, что составляло 19,5 процента всего населения. Мальчиков было на несколько тысяч больше, чем девочек: всего насчитывалось 137 272 мальчика и 130 607 девочек.

«В Эстонии проживает наибольшее количество 13-летних детей, и меньше всего детей в возрасте до года», - сообщили аналитики, добавив, что наибольшее количество дней рождений детей приходится на 27 июня и 8 августа.

Большинство детей, то есть 27 процентов, родились в летние месяцы, в то время как 25 процентов пришлось на весну и осень. Зимой родились 23 процента детей.

Больше всего детей проживает в Тартумаа

Аналитики Департамент статистики Эстонии также отмечают, что самое распространенное мужское имя в Эстонии - Расмус. В Эстонии проживает 1826 мальчиков в этим именем. Самое популярное женское имя - София, которое носят 1960 девочек.

По данным Департамент статистики Эстонии, наибольшая доля детей (25 процентов) проживает в малых городах. И в сельской местности, и в городах 19 процентов всех жителей моложе 17 лет.

Наибольшая доля детей приходится на Тартумаа, где они составляют 21,6 процента населения. Меньше всего детей проживает на Хийумаа, где они составляют 15,4 процента от всего населения.

Семьдесят процентов эстонских детей говорят на эстонском как на родном языке. Эстонский язык является родным языком для 66 процентов всего населения.