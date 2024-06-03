Скоро состоятся выборы в Европарламент. Среди кандидатов есть политики с многолетним стажем, есть действующие евродепутаты, а есть страстно желающие туда попасть несмотря ни на что персонажи. Всего зарегистрирован 71 кандидат, то есть конкурс серьезный – десять человек на место. Кто из них получит путевку в Брюссель?
Кто есть кто: новички и ветераны, скандальные и умеренные, лидеры общественного мнения и обвиняемый в госизмене
Rus.Postimees представляет основных кандидатов, которые совсем скоро могут отправиться в Брюссель. Если, конечно, не случится ничего непредвиденного.
Яак Мадисон
Молодой эстонский политический деятель, член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Мадисон родился в 1991 году в Пайде, учился в Албуской основной школе, а затем в Гимназии Ноароотси. После 10 класса продолжил обучение по обмену в Финляндии, где изучал финский и шведский языки, историю Северных стран и киноиндустрию.
С 2011 года изучал маркетинг в Таллиннской экономической школе, а в 2023 году окончил юридический факультет Тартуского университета, получив степень бакалавра права. В 2015 стал самым молодым депутатом Рийгикогу XIII созыва. В 2019 году Мадисон пробился в Европарламент.
Известность к нему пришла, однако, из-за его скандального прошлого, а также странных действий и высказываний. Сначала ходили слухи, что из судоходной компании его уволили за то, что во время его смен регулярно пропадали мобильные телефоны. В апреле 2021 года его имя вновь жарко обсуждалось в СМИ, когда полиция расценила его беседу с противником ковидных ограничений как призыв к нарушению правопорядка.
Но и это еще не все. Мадисона неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Последний инцидент произошел в апреле этого года в Брюсселе. В бельгийскую полицию поступило заявление от 25-летней практикантки Еврокомиссии, которая утверждала, что своими действиями политик нанес ей психическую травму.
Сам он отрицает обвинения, называя предполагаемую жертву шизофреничкой. «Утверждение, что я приставал к некоей даме, является клеветой. У меня не было ни одной проблемы с женщинами в течение пяти лет, а теперь вдруг за месяц до выборов они возникли», - написал Мадисон в Facebook.
Рихо Террас
Кадровый военный, главнокомандующий Силами обороны Эстонии в 2011-2018 годы, член партии «Отечество». Террас родился в 1967 году в Вильянди. С 1988 по 1993 годы обучался на историческом факультете Тартуского университета, а магистратуру по специальности государственные и общественные науки закончил уже за границей, в Университете Бундесвера в Мюнхене. Террас служил в Эстонской армии с 1994 года, прошел путь от матроса-срочника до главнокомандующего вооруженными силами Эстонии. Имея огромный опыт, он чувствует себя наиболее уверенно именно в темах безопасности.
В 2019 году дебютировал в политике, вступив в партию «Отечество», и практически сразу стал депутатом Европарламента. Террас является ярким примером политика, который настойчиво выступает против агрессивной политики России и ее лидера Владимира Путина.
Он неоднократно выражал свое решительное несогласие с коллегой из Европарламента Яной Тоом, обвиняя ее в поддержке интересов, противоречащих интересам Эстонии, а также в целенаправленной дестабилизации ситуации в стране. Попадание Терраса в Европарламент произошло после Brexit, когда Эстония получила седьмое, решающее для Терраса, депутатское место.
«Европарламент - не дом престарелых. Его значение больше, чем считают в Эстонии. Поскольку мы такие маленькие, то нужно использовать все каналы, - сказал он в интервью для «Северного побережья». - Меня приглашали выступать там в разных форматах. Там можно делать дела».
В 2022 году у Рихо Терраса произошел инцидент в Страсбурге. Веселый вечер, который Террас проводил в компании Яака Мадисона и других коллег, завершился крайне неприятно. По словам источника, рано утром политиков не пустили в местный ночной клуб, что вызвало словесную перепалку. На место была вызвана полиция и составлен протокол.
Урмас Паэт
Эстонский политик, член Партии реформ, депутат Европарламента с 2014 года. Паэт родился в 1974 году в Таллинне. Окончил Тартуский университет в 1996 году, получив степень бакалавра по специальности политология. Работал журналистом на Эстонском радио и в редакции газеты Postimees. C 1999 по 2003 год был старейшиной района Нымме, тогда же он присоединился к Партии Реформ.
В апреле 2003 года Паэт стал министром культуры. В апреле 2005 года, когда кабинет Андруса Ансипа приступил к исполнению своих обязанностей, стал министром иностранных дел и оставался в этой должности почти 10 лет, до 2014 года.
По результатам выборов 2014 года избран депутатом Европарламента от Партии реформ. Переизбран на выборах 2019 года.
В 2016 году болел идеей стать президентом Эстонии. «Если по крайней мере 21 депутат Рийгикогу поддержит мою кандидатуру, мне не хотелось бы их разочаровать», - сказал он тогда Postimees. По мнению Паэта, в то время он являлся подходящей кандидатурой, так как обладал глубоким пониманием эстонского общества и его насущных проблем, а также имел огромный опыт в области внешней политики.
Марина Кальюранд
Эстонский дипломат, политический и государственный деятель, член СДПЭ. Депутат Европарламента с 2019 года, в прошлом - министр иностранных дел. Кальюранд родилась в 1962 году в Таллинне. Кальюранд, чей отец латыш, а мать русская, заявила: «Да, я - русская, я - гражданка Эстонии и патриот». В 1986 году она с отличием окончила юридический факультет Тартуского университета, а также является семикратной чемпионкой Эстонии по бадминтону.
Была послом Эстонии в России с 2006 по 2008 годы. В 2011 году была назначена послом Эстонии в США. В июне 2015 года стала министром иностранных дел, но была освобождена от должности уже в сентябре 2016 года по собственному желанию.
В апреле 2016 года Кальюранд, наряду с Паэтом, баллотировалась на пост президента Эстонии. В первом туре заняла лишь четвертое место, набрав 75 голосов. По результатам парламентских выборов 2019 года Кальюранд стала депутатом Рийгикогу XIV созыва, а затем и депутатом Европарламента. В контексте выборов в Европарламент в этом году Кальюранд и Социал-демократическая партия Эстонии пользуются наибольшей популярностью.
Яна Тоом
Эстонский политический деятель, заместитель председателя Центристской партии, депутат Европарламента с 2014 года. Яна Тоом родилась в 1966 году в Таллинне. Окончила 26 школу и музыкальную школу по классу фортепиано. Училась на факультете русской филологии Тартуского университета, однако университет так и не окончила. После восстановления независимости уехала с мужем в Челябинскую область и приняла российское гражданство.
В 1994 Яна Тоом вернулась в Эстонию и принялась делать карьеру журналиста, став репортером в «Молодежи Эстонии». С 1999 года работала главным редактором еженедельника «День за днем». С 2006 стала главным редактором «Вестей недели», а затем и газеты «Столица». В том же году, по предложению Эдгара Сависаара, получила гражданство Эстонии за особые заслуги. В 2010 Тоом занимала должность вице-мэра Таллинна по культуре и образованию.
По результатам выборов в Европарламент 2014 года набрала 25 263 голоса, что стало рекордом для Центристской партии, и была избрана. В 2019 Яна Тоом снова переизбралась с результатом лучше прежнего - 26 990 голосов.
В 2013 году в СМИ разразилась бурная дискуссия в связи с публикацией российским журналом «Русский репортер» статьи «Эстонская болезнь», в которой был приведен ответ Яны Тоом на вопрос, кто победит в противостоянии между эстонским и русским языками. Тоом тогда определенно заявила, что эстонский не может победить: «Носителей этого языка девятьсот тысяч. Это вымирающий язык, вымирающая нация - вот в чем суть».
За свои нескромные высказывания Тоом годами получала море критики, но одновременно с этим заручилась поддержкой русскоязычных избирателей, но все изменилось с момента начала полномасштабной войны в Украине. Тоом осудила российскую агрессию, что оказалось не по вкусу многим ее сторонникам. Также она разочаровала часть своего электората тем, что помогает и украинским беженцам, и защищает бегущих от мобилизации россиян.
Фаворитом от партии «Ээсти 200» является Маргус Цахкна, а от Партии правых - Лавли Перлинг, но им в этот раз скорее всего не суждено получить мандат в Европарламент. С полным списком всех кандидатов можно ознакомиться в нашей справке. Возможно, некоторые фамилии вас сильно удивят.
Справка
Кандидаты в Европарламент
Партия реформ
Урмас Паэт
Йоко Алендер
Луукас Кристьян Ильвес
Мария Юферева-Скуратовски
Марко Михкельсон
Ханах Лахе
Кармен Йоллер
Маарья Метстак
Ханно Певкур
EKRE
Мартин Хельме
Анти Пооламетс
Хелле-Мооника Хельме
Хенн Пыллуаас
Сийм Похлак
Мерле Кивест
Райн Эплер
Арво Аллер
Яак Мадисон
Ээсти 200
Маргус Цахкна
Кристина Каллас
Григоре-Калев Стойческу
Лийса-Ли Пакоста
Игорь Таро
Ирья Лутсар
Хендрик Йоханнес Террас
Кадри Тали
Индрек Таранд
Соцдемы
Марина Кальюранд
Свен Миксер
Катри Райк
Танель Кийк
Рийна Сиккут
Ивари Падар
Натали Метс
Воотеле Пяй
Евгений Осиновский
«Отечество»
Рихо Террас
Урмас Рейнсалу
Урве Парис Пало
Рийна Солман
Тынис Лукас
Вирве Линдер
Юллар Сааремяэ
Ахти Калликорм
Юри Ратас
Центристская партия
Михаил Кылварт
Лаури Лаатс
Эрки Сависаар
Аннели Отть
Андрей Коробейник
Янек Мягги
Моника Хауканымм
Айвар Рийсалу
Яна Тоом
Партия правых
Лавли Перлинг
Райнер Сакс
Ильмар Рааг
Аннела Ангер-Краави
Марти Аавик
Ээро Ран
Кадри Кулльман
Андрес Каарманн
Кристьян Ванаселья
Партия зеленых
Эвелин Сепп
Расмус Лахтвеэ
Koos
Айво Петерсон
Кандидаты-индивидуалы
Танель Тальве
Мике Каламус
Всеволод Юргенсон
Андрес Инн
Калле Грюнталь
Источник: valimised.ee