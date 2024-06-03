Кто есть кто: новички и ветераны, скандальные и умеренные, лидеры общественного мнения и обвиняемый в госизмене

Rus.Postimees представляет основных кандидатов, которые совсем скоро могут отправиться в Брюссель. Если, конечно, не случится ничего непредвиденного.

Яак Мадисон

Яак Мадисон. Фото: Elmo Riig

Молодой эстонский политический деятель, член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Мадисон родился в 1991 году в Пайде, учился в Албуской основной школе, а затем в Гимназии Ноароотси. После 10 класса продолжил обучение по обмену в Финляндии, где изучал финский и шведский языки, историю Северных стран и киноиндустрию.

С 2011 года изучал маркетинг в Таллиннской экономической школе, а в 2023 году окончил юридический факультет Тартуского университета, получив степень бакалавра права. В 2015 стал самым молодым депутатом Рийгикогу XIII созыва. В 2019 году Мадисон пробился в Европарламент.

Известность к нему пришла, однако, из-за его скандального прошлого, а также странных действий и высказываний. Сначала ходили слухи, что из судоходной компании его уволили за то, что во время его смен регулярно пропадали мобильные телефоны. В апреле 2021 года его имя вновь жарко обсуждалось в СМИ, когда полиция расценила его беседу с противником ковидных ограничений как призыв к нарушению правопорядка.

Но и это еще не все. Мадисона неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Последний инцидент произошел в апреле этого года в Брюсселе. В бельгийскую полицию поступило заявление от 25-летней практикантки Еврокомиссии, которая утверждала, что своими действиями политик нанес ей психическую травму.