Перед выборами в Европарламент эстонские партии дали 757 обещаний

Теперь, помимо местных и парламентских выборов и коалиционных соглашений, на платформе собраны все обещания в преддверии выборов в Европарламент - всего их 757.

Больше всего обещаний дала Центристская партия - 169, «Отечество» - 159, Социал-демократы - 152, «Ээсти 200» - 71, Koos - 68, Партия зеленых - 24, Партия реформ - 48, Партия правых - 53, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 13. Программы независимых кандидатов нигде не опубликованы, поэтому их обещания не были учтены в статистике.

Платформа Sõna ja tegu предлагает обзор всех доступных официальных программ и включает чат-бота, который готов ответить на вопросы на эстонском, английском и русском языках о содержании программ и направить на официальные сайты для получения дополнительной информации о выборах и работе Европарламента в целом. Этот ресурс подходит для избирателей, журналистов, экспертов, студентов, гимназистов и самих политиков, которым часто не хватает времени и сил, чтобы быть в курсе того, что обещают конкуренты.

Добавляя обещание, редакторы стараются найти ответы на критические вопросы: какова целевая группа, чья жизнь должна стать лучше, каков бюджет, сроки выполнения и кто ответственен за результат. Сформулированное таким образом обещание имеет максимальный вес и, как правило, реальные шансы на претворение в жизнь.