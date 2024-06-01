Крис Лейнатамм покинула партию «Ээсти 200»

Лейнатамм объявила через социальную сеть Facebook, что вчера был ее последний день в Таллиннском горсобрании, а также что она больше не является членом партии «Ээсти 200».

«Я на сто процентов посвящаю себя написанию книги, которая будет опубликована осенью, обучению личной и командной эффективности, а также внедрению образовательной модели "Лидер в самом себе", - написал Лейнатамм.

Она добавила, что ей грустно, потому что шестилетний период подошел к концу. «Завтра я снова буду счастлив и начну новую эру», - сказал он.