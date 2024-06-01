ГАЛЕРЕЯ На площади Вабадузе прошла демонстрация в поддержку палестинских детей

В День защиты детей демонстранты пытались привлечь внимание к убийству израильскими силами более 14 тысяч палестинских детей и 35 тысяч мирных жителей.

Демонстранты потребовали немедленного прекращения убийств детей. Они хотели, чтобы европейские и другие демократические лидеры выступили против израильской агрессии и убийства детей, а также привлекли к ответственности виновных в ужасающих действиях.

«Жизнь каждого ребенка важна и заслуживает защиты, независимо от его происхождения и внешности», - заявили демонстранты.