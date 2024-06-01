В Латвии несколько человек приговорены к тюремному заключению за подделку миллионов долларов

По делу обвиняются Александр Фомичев, Виктор Жданович, Нормунд Юшка, Илмар Криевиньш, Марис Попов и Сергей Яковлев.

Юшку приговорили к шести годам лишения свободы, Фомичева - на пять лет. Жданович был приговорен к четырем годам тюремного заключения, а Криевиньш и Яковлев были приговорены к трем годам лишения свободы. Попов же был приговорен к условному тюремному заключению сроком на четыре года.

Все обвиняемые также приговорены к пробационному надзору сроком один год.

Ранее прокуратура писала в пресс-релизе, что в рамках этого дела шести лицам предъявлены обвинения в изготовлении и хранении поддельных 100-долларовых купюр в составе организованной группы с целью их распространения и сбыта.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемые лица, движимые корыстными мотивами, разделили обязанности и совершали согласованные действия, направленные на изготовление и хранение поддельных 100-долларовых купюр с целью их распространения в крупном размере.

Участники организованной группы оборудовали типографию в Риге, приспособили помещения под нужды типографии, приобрели и установили необходимое оборудование и под прикрытием легальной деятельности осуществляли изготовление фальшивой иностранной валюты - 100-долларовых купюр США - в крупном размере, сообщала ранее прокуратура.

Часть изготовленных фальшивых купюр участники организованной группы хранили в помещениях созданной типографии, часть - по своему месту жительства, часть - в помещениях другого коммерсанта.