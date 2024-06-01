Четверо подсудимых обжаловали приговор Рижского городского суда, приговорившего нескольких человек к реальным срокам лишения свободы за подделку 3,5 миллионов долларов США, сообщили в суде, пишет rus.tvnet.lv
В Латвии несколько человек приговорены к тюремному заключению за подделку миллионов долларов
По делу обвиняются Александр Фомичев, Виктор Жданович, Нормунд Юшка, Илмар Криевиньш, Марис Попов и Сергей Яковлев.
Юшку приговорили к шести годам лишения свободы, Фомичева - на пять лет. Жданович был приговорен к четырем годам тюремного заключения, а Криевиньш и Яковлев были приговорены к трем годам лишения свободы. Попов же был приговорен к условному тюремному заключению сроком на четыре года.
Все обвиняемые также приговорены к пробационному надзору сроком один год.
Ранее прокуратура писала в пресс-релизе, что в рамках этого дела шести лицам предъявлены обвинения в изготовлении и хранении поддельных 100-долларовых купюр в составе организованной группы с целью их распространения и сбыта.
Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемые лица, движимые корыстными мотивами, разделили обязанности и совершали согласованные действия, направленные на изготовление и хранение поддельных 100-долларовых купюр с целью их распространения в крупном размере.
Участники организованной группы оборудовали типографию в Риге, приспособили помещения под нужды типографии, приобрели и установили необходимое оборудование и под прикрытием легальной деятельности осуществляли изготовление фальшивой иностранной валюты - 100-долларовых купюр США - в крупном размере, сообщала ранее прокуратура.
Часть изготовленных фальшивых купюр участники организованной группы хранили в помещениях созданной типографии, часть - по своему месту жительства, часть - в помещениях другого коммерсанта.
Всего организованная группа изготовила, а сотрудники Госполиции изъяли, 35 745 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 3,57 млн долларов США (3 167 759 евро).
Представители Госполиции в апреле 2016 года рассказали журналистам, что в сентябре 2014 года были задержаны трое лиц за распространение фальшивых 100-долларовых купюр, но в ходе расследования не было получено доказательств происхождения денег.
В последующие годы вместе с партнерами было констатировано, что денежные знаки такого же типа распространялись в Латвии, США и Великобритании.
При проведении аналитической работы было сужено место возможного нахождения типографии и констатировано, что она находится в Латвии.
Последовательно 15 апреля 2016 года были задержаны несколько лиц по подозрению в изготовлении, хранении и распространении фальшивых купюр номиналом в 100 долларов США.
В ходе этого процесса было проведено 13 обысков, изъяты вещественные доказательства - типографское оборудование, различные клише и другие предметы. Всего было найдено 3,5 млн поддельных долларов США. Открытая типография находилась в Риге, и это были помещения предприятий, а не скрытые места. Все задержанные - жители Латвии.
Качество поддельных долларов США было на хорошем уровне. Это самое большое констатированное количество фальшивых денег в истории Латвии.
Выявить группировку фальсификаторов денег удалось благодаря сотрудничеству с Секретной службой США.