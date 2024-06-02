В Таллинне 16-летняя девушка попала под колеса машины

Вчера в 16.55 в Таллинне у дома на улице Мыйза, 2 произошло ДТП. По предварительным данным, 16-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Porsche, за рулем которого был 57 летний мужчина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.