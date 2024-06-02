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В Таллинне 16-летняя девушка попала под колеса машины

rus.postimees.ee
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 1 июня, вечером в Таллинне в результате ДТП пострадала 16-летняя девушка.

Вчера в 16.55 в Таллинне у дома на улице Мыйза, 2 произошло ДТП. По предварительным данным, 16-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Porsche, за рулем которого был 57 летний мужчина, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Девушка была доставлена в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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