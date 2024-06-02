На шоссе Таллинн-Пярну в Ареканде в субботу, 1 июня, днем из фургона на дорогу упали бруски, которые заблокировали движение в обоих направлениях.
ФОТО ⟩ Образовались очереди из машин: рассыпанный по дороге брус перекрыл движение
Груз из стройматериалов, упавший на дорогу, перекрыл движение на шоссе так, что в обоих направлениях образовалась длительная пробка. Бруски вылетели из прицепа перевернувшегося фургона.
Движение транспорта было остановлено примерно на десять минут, пока стройматериал не был убран с проезжей части. За это время очередь из ожидающих машин растянулась на километр. Однако многие машины не были готовы ждать и пытались объехать препятствие по обочине.
На место прибыли и спасатели, но к этому времени ситуация уже была разрешена.