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ФОТО Образовались очереди из машин: рассыпанный по дороге брус перекрыл движение

rus.postimees.ee
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На шоссе Таллинн-Пярну в Ареканде в субботу, 1 июня, днем из фургона на дорогу упали бруски, которые заблокировали движение в обоих направлениях.

Груз из стройматериалов, упавший на дорогу, перекрыл движение на шоссе так, что в обоих направлениях образовалась длительная пробка. Бруски вылетели из прицепа перевернувшегося фургона.

Движение транспорта было остановлено примерно на десять минут, пока стройматериал не был убран с проезжей части. За это время очередь из ожидающих машин растянулась на километр. Однако многие машины не были готовы ждать и пытались объехать препятствие по обочине.

На место прибыли и спасатели, но к этому времени ситуация уже была разрешена. 

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