ФОТО Образовались очереди из машин: рассыпанный по дороге брус перекрыл движение

Груз из стройматериалов, упавший на дорогу, перекрыл движение на шоссе так, что в обоих направлениях образовалась длительная пробка. Бруски вылетели из прицепа перевернувшегося фургона.

Движение транспорта было остановлено примерно на десять минут, пока стройматериал не был убран с проезжей части. За это время очередь из ожидающих машин растянулась на километр. Однако многие машины не были готовы ждать и пытались объехать препятствие по обочине.