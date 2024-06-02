Летом многие отправляются в продолжительные поездки на автомобиле по Эстонии или за ее пределы. Часто в такие поездки отправляется вся семья, а это значит, что проблемы в дороге могут вызвать особую головную боль.
Что следует знать, прежде чем отправиться в дальнее путешествие на автомобиле?
Путешествие на автомобиле - интересный и удобный способ посетить не только страны Балтии, но и более отдаленные уголки Европы. Наличие собственной машины позволяет свободно выбирать маршрут и лучше узнавать разные страны. Сегодняшние автомобили очень надежны, но, несмотря на это, все же есть некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание, прежде чем отправиться в длительную поездку - причем, некоторые из них вообще не связаны с надежностью машины.
Перед поездкой - в автосервис
«Для автомобиля, который используется только для ежедневных поездок по городу, длительная непрерывная езда может оказаться серьезной нагрузкой. Это особенно актуально, если вы планируете поехать, например, в гористую местность. Поэтому перед поездкой стоит запланировать посещение автосервиса, где специалисты смогут объективно оценить техническое состояние автомобиля и провести его обслуживание. Например, для движения по горным дорогам следует проверить, не слишком ли изношены тормоза», - сказал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
«Если вы планируете ездить, например, по европейским автомагистралям, также следует проверить индекс скорости шин автомобиля, то есть максимальную скорость, с которой можно передвигаться на конкретных шинах. При движении с большей скоростью, чем указано в отношении шин, они могут потерять сцепление с дорогой и автомобиль начнет носить из стороны в сторону», - добавил он.
Что должно быть в багажнике?
Чтобы иметь возможность в дороге решать несложные технические проблемы, рекомендуется взять с собой литр моторного масла, охлаждающую жидкость и такие инструменты, как отвертка и плоскогубцы, которые иногда могут помочь при мелком ремонте на месте. Обязательно следует проверить, есть ли в автомобиле аптечка, аварийный треугольник, а также светоотражающий жилет, ведь в ряде европейских стран без него запрещено находиться на шоссе вне автомобиля.
«Если в машине нет запаски, можно взять шиноремонтную пену, которая поможет заполнить спущенное колесо. Наш опыт показывает, что именно спущенное колесо - самая распространенная проблема, с которой люди сталкиваются при поездках на автомобиле», - отметил Семенов. Он добавил, что, если у автомобиля есть страхование каско, следует обратиться к страховой компании, которая позаботится о помощи на дороге, отправив на помощь местного механика, а также возместит ущерб.
Страховки бывают разные, и перед поездкой следует проверить, какие именно расходы покрывает ваша страховка. Например, Balcia возмещает расходы на гостиницу, автомобильный транспорт и такси, а также кражу вещей из машины или из багажника на крыше. Такие кражи особенно распространены в южных странах, но случаются и в других местах, поэтому не рекомендуется оставлять ценные вещи на видном месте в салоне автомобиля.
Что такое зеленая карта и где она нужна?
Зеленая карта - это международный полис дорожного страхования, который оформляется в отношении транспортного средства вместе с полисом дорожного страхования и в Эстонии выдается бесплатно. В путешествиях по странам Европейской экономической зоны и Швейцарии достаточно обычной распечатки полиса дорожного страхования, но, если вы движетесь в сторону южной Европы, для удобства рекомендуется взять с собой зеленую карту. В любом случае, при поездках за границу следует иметь при себе полис дорожного страхования, даже в тех странах, где грин-карта не требуется.
По словам Семенова, покидая Эстонию, стоит иметь при себе и полис дорожного страхования, и зеленую карту: «Это делает общение с чиновниками быстрее и проще. Также все чаще случается, что люди забывают брать с собой в путешествие водительские права, поскольку при передвижении по Эстонии постоянно иметь их при себе не нужно. А вот за границей водительские права обязательны».
В Европейское экономическое пространство не входят: Албания, Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Израиль, Иран, Македония, Марокко, Молдова, Черногория, Сербия, Великобритания, Тунис, Турция, Украина, Беларусь и Россия.