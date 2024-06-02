Что следует знать, прежде чем отправиться в дальнее путешествие на автомобиле?

«Если в машине нет запаски, можно взять шиноремонтную пену, которая поможет заполнить спущенное колесо. Наш опыт показывает, что именно спущенное колесо - самая распространенная проблема, с которой люди сталкиваются при поездках на автомобиле», - отметил Семенов. Он добавил, что, если у автомобиля есть страхование каско, следует обратиться к страховой компании, которая позаботится о помощи на дороге, отправив на помощь местного механика, а также возместит ущерб.

Страховки бывают разные, и перед поездкой следует проверить, какие именно расходы покрывает ваша страховка. Например, Balcia возмещает расходы на гостиницу, автомобильный транспорт и такси, а также кражу вещей из машины или из багажника на крыше. Такие кражи особенно распространены в южных странах, но случаются и в других местах, поэтому не рекомендуется оставлять ценные вещи на видном месте в салоне автомобиля.

Что такое зеленая карта и где она нужна?

Зеленая карта - это международный полис дорожного страхования, который оформляется в отношении транспортного средства вместе с полисом дорожного страхования и в Эстонии выдается бесплатно. В путешествиях по странам Европейской экономической зоны и Швейцарии достаточно обычной распечатки полиса дорожного страхования, но, если вы движетесь в сторону южной Европы, для удобства рекомендуется взять с собой зеленую карту. В любом случае, при поездках за границу следует иметь при себе полис дорожного страхования, даже в тех странах, где грин-карта не требуется.

По словам Семенова, покидая Эстонию, стоит иметь при себе и полис дорожного страхования, и зеленую карту: «Это делает общение с чиновниками быстрее и проще. Также все чаще случается, что люди забывают брать с собой в путешествие водительские права, поскольку при передвижении по Эстонии постоянно иметь их при себе не нужно. А вот за границей водительские права обязательны».

В Европейское экономическое пространство не входят: Албания, Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Израиль, Иран, Македония, Марокко, Молдова, Черногория, Сербия, Великобритания, Тунис, Турция, Украина, Беларусь и Россия.