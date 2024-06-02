Еврокандидат Урве Пало о возвращении в политику: я провела все лето в метаниях, натягивала на себя одеяло и говорила, что это не мое дело

Тогда были и другие причины для присоединения к соцдемам. У нее родился ребенок, и на фоне того, что происходило в Эстонии в то время, она спросила себя: если ее дочери когда-нибудь придется покинуть страну, например, для учебы, вернется ли она вообще в Эстонию? «Моим ответом было "нет". Потому что это представление о том, что все зависит от человека, и если вы сами хороши, этого достаточно - на самом деле жизнь не такая, - говорит Пало. - В то время также была большая трудовая миграция в Финляндию, Швецию и т. д. Я посмотрела, кто там построил общества - ого, соцдемы. Так все и сошлось».

На одной из конференция, на которой выступала нынешний кандидат в Европарламент, к ней подошла Марианне Микко и сказала, что Пало по своим взглядам социал-демократ. Различные встречи в конце концов привели к тому, что она почувствовала, что Эстония нуждается в большей заботе.

«Я почувствовала, что мне нужно помочь соцдемам, потому что Эстонии они в свое время нужны. Сегодня знания о роли государства и о том, что нужно больше заботиться, умело переняли все политические партии, кроме Партии правых. Поэтому такой потребности в соцдемах больше нет», - отметила она.

Бесконечны убеждения

Заняв в общей сложности три министерских поста за четыре периода, Пало признает, что министерством управляет не министр, а канцлер.

Когда Пало пришла на работу в Министерство экономики, срок полномочий Марики Приске на посту канцлера подходил к концу. «Мы очень быстро с ней сцепились», - признает она. Будучи бывшим топ-менеджером, она имела твердое понимание того, как следует управлять министерством, и Приске сквозь зубы дала понять - не прямой цитатой, - что она возглавляет это министерство последние семь лет и так будет и дальше.

Каждому министру неприятно и тяжело, если в одном министерстве два министра имеют одного канцлера. «Когда приходит министр, он приходит один. В лучшем случае у него есть два советника. Если у вас еще есть канцлер, которого приходится делить с другим министром, возникают сомнения, на кого он больше работает», - говорит Пало. Например, договоренность с Кадри Симсон (Центристская партия) о том, что «что бы не случилось, мы держимся вместе и не конкурируем друг с другом», работала хорошо. С Кристеном Михалом (Партия реформ) было сложнее - не в личном плане, просто взгляды на мир и ценности больше отличались, подтверждает Пало.

Чтобы продавить свои политические желания, нужно пройти целый ряд уровней. Для политика это многократное убеждение: сначала ты должна убедить партию, чтобы твоя политическая идея вообще попала в программу. Затем ее нужно продать избирателям. А потом вы идете в министерство, где могут быть люди с другим мировоззрением, и, что еще хуже, это может привести к своего рода итальянской забастовке.

Ярким примером для Пало является программа аренды жилья, которую поначалу было непросто продать ни в Минэкономики, ни в СМИ, потому что общество не понимало, зачем она нужна. А когда было достигнуто политическое соглашение с «Отечеством» в коалиции, со стороны Партии реформ, партии премьер-министра, чувствовалось постоянное противоборство.

«Помню, что много лет спустя, когда я уже не был в политике, я встретила тогдашнего министра предпринимательства Андреса Суття. Он очень увлеченно рассказывал о том, что в сельской местности необходимо поддержать строительство нового жилого фонда средствами ЕС, потому что молодые люди не ходят в старые многоквартирные дома. Новые дома там не появляются, так как банки не дают кредиты, потому что, когда дом построен, его стоимость в сельской местности уже дешевле, чем цена строительства. Поэтому государство должно вмешаться, ведь современное жилье необходимо как работникам частного сектора, так и государству или сотрудникам самоуправления. Без этого в страну невозможно привлечь новых специалистов. Я сказала: «Так здорово, Андрес, это от тебя слышать. Иногда дела требуют времени».