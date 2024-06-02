Как опытный социал-демократ становится членом «Отечества»? Многократный министр и кандидат в Европаралмент Урве Пало говорит, что на самом деле она всю жизнь была избирателем «Отечества». Просто в свое время специфика эпохи привела ее к соцдемам.
Еврокандидат ⟩ Урве Пало о возвращении в политику: я провела все лето в метаниях, натягивала на себя одеяло и говорила, что это не мое дело
Для Пало политика - как служба в армии. «Ты служишь некоторое время своему государству. Никто не идет в армию на всю жизнь», - резюмирует Пало. Бывший министр народонаселения, экономики и предпринимательства чувствовала в 2018 году, что уже достаточно отдала государству. Придя в политику, она пообещала себе, что если ветер начнет дуть против движения, пора уходить, к тому моменту это ощущение пришло к ней.
Ветер задул против движения
Евгений Осиновский, являясь председателем социал-демократов, энергично взялся за алкогольную политику, что вызвало напряжение как в обществе, так и в партии. Индрек Саар, позже занявший место Осиновского, и нынешний председатель Лаури Ляэнеметс уже тогда показывали лидерские качества.
«Индрек Саар провел какое-то исследование и заявил, что Евгения мало видят на посту премьер-министра, это проблема для партии и т. д. Мне не понравилось, что проводятся такие исследования, говорят за спиной у председателя и подрывают его авторитет. Но я видела, что это принесет свои плоды и на следующих выборах вместо Евгения будет кто-то другой, Саар или Ляэнеметс», - вспоминает Пало.
Пало не верила ни в Осиновского, ни в Саара. Ничего личного, просто она понимала, что в идейном плане ни один из них не потянет роль председателя. В прессе она также заявляла, что Саар не подходит на роль председателя. СМИ раздули скандал. В партии тоже возмутились, что она нелестно высказалась о коллеге. Осиновский заявил Пало, что даже если она права, можно публично извиниться. «Я не могу это сделать. Это было бы лицемерием», - отметила Пало ему.
В любом случае, ветер задул против движения, отец умирал, маленький ребенок не получал должного внимания. Вместо летнего отпуска она решила отказаться как от партии, так и от должности министра предпринимательства: «Я сказала себе: Урве, сейчас самое время уйти. Если ты не сделаешь это сейчас, ты никогда этого не сделаешь. Ты станешь тем человеком, каким не хотела бы стать».
Не нравится - уходи
Прелюдия к ее уходу была длиннее. Тремя годами ранее она ушла из правительства Таави Рыйваса (Партия реформ), вновь с поста министра предпринимательства, поскольку тогдашнее налоговое ралли было для нее неприемлемо.
Перепрыгнув на девять лет вперед, при ответе на вопрос Postimees, является ли Ляэнеметс достаточным социал-демократическим лидером для нынешней партии, Пало отвечает «нет», объясняя это тем, что он участвует в правительстве, которое наряду с повышениями других налогов устранит единственную меру, сокращающую неравенство (так называемый налоговый горб), и даже если Ляэнеметс сам будет против, он до конца пойдет вместе с Партией реформ и «Ээсти 200».
В противовес она привела в пример себя, когда в 2015 году покинула правительство Рыйваса: «Я попробовала убедить, что то, что планируется сделать, плохая идея. Меня не послушали и я ушла. Потому что не хочу потом говорить, что думала иначе, но, поскольку мне не удалось переубедить коллег, я все равно сделаю это плохое дело для Эстонии. Я не хочу в этом участвовать».
С одной стороны, намерение ликвидировать налоговый горб, с другой - весь каскад повышений налогов вернули Пало, которая работала в казино-бизнесе, а также основала собственную фирму по обучению менеджменту, в политику. По крайней мере, временно.
«Когда я ушла из политики, я действительно думала, что больше не смогу. Но когда пять лет спустя я увидела результаты выборов, то поняла, что будет ерунда. Но все пошло быстрее и даже хуже, чем я могла опасаться, - вспоминает Пало эмоции марта прошлого года. - Я провела все лето в метаниях, натягивала на себя одеяло и говорила, что это не мое дело, но в один момент осенью поняла, что я больше не могу. Я должна сказать, что происходящее меня не устраивает».
Возвращаясь в политику, у нее не было другого варианта, кроме «Отечества». «Хелир-Валдор Сеэдер ("Отечество") тем временем проделал очень хорошую работу. Для меня он вывел "Отечество" и Res Publica из крайности. Может быть, иногда сам впадая в крайности, но это как струна: ты трогаешь ее с одного края, потом с другого и в итоге подбираешься к середине», - объяснила она.
Во многом слияние «Отечества» и Res Publica в то время стало причиной того, что избиратель «Отечества» времен Марта Лаара присоединился к социал-демократам в 2006 году. «Для меня Res Publica была похожа на Партию реформ. Как и "Ээсти 200". Я не делаю между ними («Ээсти 200» и Партия реформ - прим. автора) разницы», - говорит Пало и признает, что, несмотря на различия во взглядах, соцдемы и «Отечество», в отличие от Партии реформ, как-то находили общий язык, и противостояния было мало.
Тогда были и другие причины для присоединения к соцдемам. У нее родился ребенок, и на фоне того, что происходило в Эстонии в то время, она спросила себя: если ее дочери когда-нибудь придется покинуть страну, например, для учебы, вернется ли она вообще в Эстонию? «Моим ответом было "нет". Потому что это представление о том, что все зависит от человека, и если вы сами хороши, этого достаточно - на самом деле жизнь не такая, - говорит Пало. - В то время также была большая трудовая миграция в Финляндию, Швецию и т. д. Я посмотрела, кто там построил общества - ого, соцдемы. Так все и сошлось».
На одной из конференция, на которой выступала нынешний кандидат в Европарламент, к ней подошла Марианне Микко и сказала, что Пало по своим взглядам социал-демократ. Различные встречи в конце концов привели к тому, что она почувствовала, что Эстония нуждается в большей заботе.
«Я почувствовала, что мне нужно помочь соцдемам, потому что Эстонии они в свое время нужны. Сегодня знания о роли государства и о том, что нужно больше заботиться, умело переняли все политические партии, кроме Партии правых. Поэтому такой потребности в соцдемах больше нет», - отметила она.
Бесконечны убеждения
Заняв в общей сложности три министерских поста за четыре периода, Пало признает, что министерством управляет не министр, а канцлер.
Когда Пало пришла на работу в Министерство экономики, срок полномочий Марики Приске на посту канцлера подходил к концу. «Мы очень быстро с ней сцепились», - признает она. Будучи бывшим топ-менеджером, она имела твердое понимание того, как следует управлять министерством, и Приске сквозь зубы дала понять - не прямой цитатой, - что она возглавляет это министерство последние семь лет и так будет и дальше.
Каждому министру неприятно и тяжело, если в одном министерстве два министра имеют одного канцлера. «Когда приходит министр, он приходит один. В лучшем случае у него есть два советника. Если у вас еще есть канцлер, которого приходится делить с другим министром, возникают сомнения, на кого он больше работает», - говорит Пало. Например, договоренность с Кадри Симсон (Центристская партия) о том, что «что бы не случилось, мы держимся вместе и не конкурируем друг с другом», работала хорошо. С Кристеном Михалом (Партия реформ) было сложнее - не в личном плане, просто взгляды на мир и ценности больше отличались, подтверждает Пало.
Чтобы продавить свои политические желания, нужно пройти целый ряд уровней. Для политика это многократное убеждение: сначала ты должна убедить партию, чтобы твоя политическая идея вообще попала в программу. Затем ее нужно продать избирателям. А потом вы идете в министерство, где могут быть люди с другим мировоззрением, и, что еще хуже, это может привести к своего рода итальянской забастовке.
Ярким примером для Пало является программа аренды жилья, которую поначалу было непросто продать ни в Минэкономики, ни в СМИ, потому что общество не понимало, зачем она нужна. А когда было достигнуто политическое соглашение с «Отечеством» в коалиции, со стороны Партии реформ, партии премьер-министра, чувствовалось постоянное противоборство.
«Помню, что много лет спустя, когда я уже не был в политике, я встретила тогдашнего министра предпринимательства Андреса Суття. Он очень увлеченно рассказывал о том, что в сельской местности необходимо поддержать строительство нового жилого фонда средствами ЕС, потому что молодые люди не ходят в старые многоквартирные дома. Новые дома там не появляются, так как банки не дают кредиты, потому что, когда дом построен, его стоимость в сельской местности уже дешевле, чем цена строительства. Поэтому государство должно вмешаться, ведь современное жилье необходимо как работникам частного сектора, так и государству или сотрудникам самоуправления. Без этого в страну невозможно привлечь новых специалистов. Я сказала: «Так здорово, Андрес, это от тебя слышать. Иногда дела требуют времени».
Не были готовы к Закону о совместном проживании
Одна из сторон - экономическая, но Пало признает, что в социальных вопросах у него довольно много консерватизма. Хотя сама она не была принципиально против Закона о сожительстве или равенства браков, она считает, что тогдашний Закон о сожительстве появился не вовремя и люди не были к нему готовы. «Эстонская консервативная народная партия не возникла на пустом месте», - говорит Пало. Равенство браков, установленное нынешним тройственным союзом, больше не имеет большого значения: напряженность существовала раньше и больше ситуация не обострялась, утверждает Пало.
Пало не согласна с оценкой, что предвыборный лозунг «Отечества» в этом году, согласно которому европейские выборы являются вотумом доверия действующему правительству, девальвирует сам Европарламент, поскольку европейскую политику нельзя рассматривать отдельно от внутригосударственной политики.
«Депутаты Европарламента действительно представляют свою страну, и все они являются представителями своих партий», - говорит Пало. По ее словам, нынешняя коалиция - это правительство лжи: оно не получило мандата ни на одно из серьезных решений, а наоборот перед выборами обещало противоположное тому, чем стало заниматься через месяц после формирования правительства. «Не может быть так, что они врут здесь в Эстонии и затем говорят, что в Европе мы со всем справимся и там мы не врем», - заявляет она.
Пало убеждена, что ее прежняя подготовка идеальна именно для работы в Европарламенте, и поскольку эта работа ее действительно интересует, она решила снова попробовать свои силы в политике. Если попасть в Европу не удастся, она продолжит проводить курсы и не исключает, что будет управлять каким-нибудь предприятием.
«Скорее сомнительно», - отвечает она на вопрос, есть ли шанс, что в 2027 году она будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу. «Я не могу представить себя работающей в Рийгикогу. Я уже это делала. Это для меня больше не вызов и не дает ничего нового», - подчеркивает она.
Из-за предубеждений сначала отказалась от работы в казино
Когда срок полномочий Пало в Рийгикогу закончился с выборами 2019 года, она разослал CV различным кадровым компаниям и, наконец, оказалась в Novoloto. Компания с международным охватом, самый известный бренд которой Fenix Casino завоевал латвийский рынок. Но в Эстонии, где доминирует Armin Karu Olympic Casino, фирма оставалась сиротой и пребывала в убытках пять лет подряд.
«Честным ответом был мой отказ», - вспоминает она первый контакт с Novoloto. Причина - предубеждения по поводу всей сферы. Переговоры продолжились и две вещи, которые движут Пало - сумасшедшие задачи и международный характер предприятия - заставили ее изменить свое мнение. Novoloto выполнило оба условия. «Когда я встретилась с владельцами и сказала, что, по моему мнению, необходимо сделать, было трудно заявить, что я не принимаю этот вызов, - говорит она. - Ребрендинг отрасли, внесение больших изменений в культуру управления и обслуживания, заставить этот корабль с 200 сотрудниками идти другим путем - это было захватывающе».
А что по поводу этических дилемм? «Для меня это был увлекательный вызов, в Эстонии это действительно легальный вызов, большинство людей в Эстонии с удовольствием ходят в казино - да, там есть свои теневые стороны -, но теневые стороны есть и во многих других сферах, таких как алкоголь, табак, переедание. Я думала, что если я это не сделаю, то это сделает кто-то другой. Отрасль также вкладывает миллионы евро в культуру и спорт в год, что, в свою очередь, приносит пользу», - отмечает она.
О своем выборе впоследствии она не пожалела, потому что она заставила корабль двигаться в нужном направлении и доказала себе, что может справиться с трудными вызовами. Через три года она почувствовал, что работа сделана, хотя по просьбе владельцев продолжала там деятельность еще некоторое время. «Я спросила себя: Урве, все ли то, чему ты научилась и испытала в жизни, нужно для того, чтобы продолжать работу в казино-бизнесе? И получила ответ, что нет. Это подготовка к чему-то более значимому».