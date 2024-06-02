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Еврокандидат Урве Пало о возвращении в политику: я провела все лето в метаниях, натягивала на себя одеяло и говорила, что это не мое дело

Мейнхард Пулк
, журналист
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Для Пало политика - как служба в армии. «Ты служишь некоторое время своему государству. Никто не идет в армию на всю жизнь», - резюмирует она.
Для Пало политика - как служба в армии. «Ты служишь некоторое время своему государству. Никто не идет в армию на всю жизнь», - резюмирует она. Фото: Eero Vabamägi

Как опытный социал-демократ становится членом «Отечества»? Многократный министр и кандидат в Европаралмент Урве Пало говорит, что на самом деле она всю жизнь была избирателем «Отечества». Просто в свое время специфика эпохи привела ее к соцдемам.

Для Пало политика - как служба в армии. «Ты служишь некоторое время своему государству. Никто не идет в армию на всю жизнь», - резюмирует Пало. Бывший министр народонаселения, экономики и предпринимательства чувствовала в 2018 году, что уже достаточно отдала государству. Придя в политику, она пообещала себе, что если ветер начнет дуть против движения, пора уходить, к тому моменту это ощущение пришло к ней.

Ветер задул против движения

Евгений Осиновский, являясь председателем социал-демократов, энергично взялся за алкогольную политику, что вызвало напряжение как в обществе, так и в партии. Индрек Саар, позже занявший место Осиновского, и нынешний председатель Лаури Ляэнеметс уже тогда показывали лидерские качества.

«Индрек Саар провел какое-то исследование и заявил, что Евгения мало видят на посту премьер-министра, это проблема для партии и т. д. Мне не понравилось, что проводятся такие исследования, говорят за спиной у председателя и подрывают его авторитет. Но я видела, что это принесет свои плоды и на следующих выборах вместо Евгения будет кто-то другой, Саар или Ляэнеметс», - вспоминает Пало.

Пало не верила ни в Осиновского, ни в Саара. Ничего личного, просто она понимала, что в идейном плане ни один из них не потянет роль председателя. В прессе она также заявляла, что Саар не подходит на роль председателя. СМИ раздули скандал. В партии тоже возмутились, что она нелестно высказалась о коллеге. Осиновский заявил Пало, что даже если она права, можно публично извиниться. «Я не могу это сделать. Это было бы лицемерием», - отметила Пало ему.

Урве Пало и Евгений Осиновский.
Урве Пало и Евгений Осиновский. Фото: Peeter Langovits

В любом случае, ветер задул против движения, отец умирал, маленький ребенок не получал должного внимания. Вместо летнего отпуска она решила отказаться как от партии, так и от должности министра предпринимательства: «Я сказала себе: Урве, сейчас самое время уйти. Если ты не сделаешь это сейчас, ты никогда этого не сделаешь. Ты станешь тем человеком, каким не хотела бы стать».

Не нравится - уходи 

Прелюдия к ее уходу была длиннее. Тремя годами ранее она ушла из правительства Таави Рыйваса (Партия реформ), вновь с поста министра предпринимательства, поскольку тогдашнее налоговое ралли было для нее неприемлемо.

Перепрыгнув на девять лет вперед, при ответе на вопрос Postimees, является ли Ляэнеметс достаточным социал-демократическим лидером для нынешней партии, Пало отвечает «нет», объясняя это тем, что он участвует в правительстве, которое наряду с повышениями других налогов устранит единственную меру, сокращающую неравенство (так называемый налоговый горб), и даже если Ляэнеметс сам будет против, он до конца пойдет вместе с Партией реформ и «Ээсти 200».  

В противовес она привела в пример себя, когда в 2015 году покинула правительство Рыйваса: «Я попробовала убедить, что то, что планируется сделать, плохая идея. Меня не послушали и я ушла. Потому что не хочу потом говорить, что думала иначе, но, поскольку мне не удалось переубедить коллег, я все равно сделаю это плохое дело для Эстонии. Я не хочу в этом участвовать».

С одной стороны, намерение ликвидировать налоговый горб, с другой - весь каскад повышений налогов вернули Пало, которая работала в казино-бизнесе, а также основала собственную фирму по обучению менеджменту, в политику. По крайней мере, временно.

«Когда я ушла из политики, я действительно думала, что больше не смогу. Но когда пять лет спустя я увидела результаты выборов, то поняла, что будет ерунда. Но все пошло быстрее и даже хуже, чем я могла опасаться, - вспоминает Пало эмоции марта прошлого года. - Я провела все лето в метаниях, натягивала на себя одеяло и говорила, что это не мое дело, но в один момент осенью поняла, что я больше не могу. Я должна сказать, что происходящее меня не устраивает».

Возвращаясь в политику, у нее не было другого варианта, кроме «Отечества». «Хелир-Валдор Сеэдер ("Отечество") тем временем проделал очень хорошую работу. Для меня он вывел "Отечество" и Res Publica из крайности. Может быть, иногда сам впадая в крайности, но это как струна: ты трогаешь ее с одного края, потом с другого и в итоге подбираешься к середине», - объяснила она.

Во многом слияние «Отечества» и Res Publica в то время стало причиной того, что избиратель «Отечества» времен Марта Лаара присоединился к социал-демократам в 2006 году. «Для меня Res Publica была похожа на Партию реформ. Как и "Ээсти 200". Я не делаю между ними («Ээсти 200» и Партия реформ - прим. автора) разницы», - говорит Пало и признает, что, несмотря на различия во взглядах, соцдемы и «Отечество», в отличие от Партии реформ, как-то находили общий язык, и противостояния было мало.

Тогда были и другие причины для присоединения к соцдемам. У нее родился ребенок, и на фоне того, что происходило в Эстонии в то время, она спросила себя: если ее дочери когда-нибудь придется покинуть страну, например, для учебы, вернется ли она вообще в Эстонию? «Моим ответом было "нет". Потому что это представление о том, что все зависит от человека, и если вы сами хороши, этого достаточно - на самом деле жизнь не такая, - говорит Пало. - В то время также была большая трудовая миграция в Финляндию, Швецию и т. д. Я посмотрела, кто там построил общества - ого, соцдемы. Так все и сошлось».

На одной из конференция, на которой выступала нынешний кандидат в Европарламент, к ней подошла Марианне Микко и сказала, что Пало по своим взглядам социал-демократ. Различные встречи в конце концов привели к тому, что она почувствовала, что Эстония нуждается в большей заботе.

«Я почувствовала, что мне нужно помочь соцдемам, потому что Эстонии они в свое время нужны. Сегодня знания о роли государства и о том, что нужно больше заботиться, умело переняли все политические партии, кроме Партии правых. Поэтому такой потребности в соцдемах больше нет», - отметила она.

Бесконечны убеждения

Заняв в общей сложности три министерских поста за четыре периода, Пало признает, что министерством управляет не министр, а канцлер. 

Когда Пало пришла на работу в Министерство экономики, срок полномочий Марики Приске на посту канцлера подходил к концу. «Мы очень быстро с ней сцепились», - признает она. Будучи бывшим топ-менеджером, она имела твердое понимание того, как следует управлять министерством, и Приске сквозь зубы дала понять - не прямой цитатой, - что она возглавляет это министерство последние семь лет и так будет и дальше. 

Каждому министру неприятно и тяжело, если в одном министерстве два министра имеют одного канцлера. «Когда приходит министр, он приходит один. В лучшем случае у него есть два советника. Если у вас еще есть канцлер, которого приходится делить с другим министром, возникают сомнения, на кого он больше работает», - говорит Пало. Например, договоренность с Кадри Симсон (Центристская партия) о том, что «что бы не случилось, мы держимся вместе и не конкурируем друг с другом», работала хорошо. С Кристеном Михалом (Партия реформ) было сложнее - не в личном плане, просто взгляды на мир и ценности больше отличались, подтверждает Пало.

Чтобы продавить свои политические желания, нужно пройти целый ряд уровней. Для политика это многократное убеждение: сначала ты должна убедить партию, чтобы твоя политическая идея вообще попала в программу. Затем ее нужно продать избирателям. А потом вы идете в министерство, где могут быть люди с другим мировоззрением, и, что еще хуже, это может привести к своего рода итальянской забастовке.

Ярким примером для Пало является программа аренды жилья, которую поначалу было непросто продать ни в Минэкономики, ни в СМИ, потому что общество не понимало, зачем она нужна. А когда было достигнуто политическое соглашение с «Отечеством» в коалиции, со стороны Партии реформ, партии премьер-министра, чувствовалось постоянное противоборство. 

«Помню, что много лет спустя, когда я уже не был в политике, я встретила тогдашнего министра предпринимательства Андреса Суття. Он очень увлеченно рассказывал о том, что в сельской местности необходимо поддержать строительство нового жилого фонда средствами ЕС, потому что молодые люди не ходят в старые многоквартирные дома. Новые дома там не появляются, так как банки не дают кредиты, потому что, когда дом построен, его стоимость в сельской местности уже дешевле, чем цена строительства. Поэтому государство должно вмешаться, ведь современное жилье необходимо как работникам частного сектора, так и государству или сотрудникам самоуправления. Без этого в страну невозможно привлечь новых специалистов. Я сказала: «Так здорово, Андрес, это от тебя слышать. Иногда дела требуют времени».

Не были готовы к Закону о совместном проживании

Одна из сторон - экономическая, но Пало признает, что в социальных вопросах у него довольно много консерватизма. Хотя сама она не была принципиально против Закона о сожительстве или равенства браков, она считает, что тогдашний Закон о сожительстве появился не вовремя и люди не были к нему готовы. «Эстонская консервативная народная партия не возникла на пустом месте», - говорит Пало. Равенство браков, установленное нынешним тройственным союзом, больше не имеет большого значения: напряженность существовала раньше и больше ситуация не обострялась, утверждает Пало. 

Пало не согласна с оценкой, что предвыборный лозунг «Отечества» в этом году, согласно которому европейские выборы являются вотумом доверия действующему правительству, девальвирует сам Европарламент, поскольку европейскую политику нельзя рассматривать отдельно от внутригосударственной политики.

Урве Пало знает, чем займется, если не попадет в Европарламент.
Урве Пало знает, чем займется, если не попадет в Европарламент. Фото: Eero Vabamägi

«Депутаты Европарламента действительно представляют свою страну, и все они являются представителями своих партий», - говорит Пало. По ее словам, нынешняя коалиция - это правительство лжи: оно не получило мандата ни на одно из серьезных решений, а наоборот перед выборами обещало противоположное тому, чем стало заниматься через месяц после формирования правительства. «Не может быть так, что они врут здесь в Эстонии и затем говорят, что в Европе мы со всем справимся и там мы не врем», - заявляет она.

Пало убеждена, что ее прежняя подготовка идеальна именно для работы в Европарламенте, и поскольку эта работа ее действительно интересует, она решила снова попробовать свои силы в политике. Если попасть в Европу не удастся, она продолжит проводить курсы и не исключает, что будет управлять каким-нибудь предприятием.

«Скорее сомнительно», - отвечает она на вопрос, есть ли шанс, что в 2027 году она будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу. «Я не могу представить себя работающей в Рийгикогу. Я уже это делала. Это для меня больше не вызов и не дает ничего нового», - подчеркивает она.

Из-за предубеждений сначала отказалась от работы в казино

Когда срок полномочий Пало в Рийгикогу закончился с выборами 2019 года, она разослал CV различным кадровым компаниям и, наконец, оказалась в Novoloto. Компания с международным охватом, самый известный бренд которой Fenix ​​Casino завоевал латвийский рынок. Но в Эстонии, где доминирует Armin Karu Olympic Casino, фирма оставалась сиротой и пребывала в убытках пять лет подряд.

«Честным ответом был мой отказ», - вспоминает она первый контакт с Novoloto. Причина - предубеждения по поводу всей сферы. Переговоры продолжились и две вещи, которые движут Пало - сумасшедшие задачи и международный характер предприятия - заставили ее изменить свое мнение. Novoloto выполнило оба условия. «Когда я встретилась с владельцами и сказала, что, по моему мнению, необходимо сделать, было трудно заявить, что я не принимаю этот вызов, - говорит она. - Ребрендинг отрасли, внесение больших изменений в культуру управления и обслуживания, заставить этот корабль с 200 сотрудниками идти другим путем - это было захватывающе».

А что по поводу этических дилемм? «Для меня это был увлекательный вызов, в Эстонии это действительно легальный вызов, большинство людей в Эстонии с удовольствием ходят в казино - да, там есть свои теневые стороны -, но теневые стороны есть и во многих других сферах, таких как алкоголь, табак, переедание. Я думала, что если я это не сделаю, то это сделает кто-то другой. Отрасль также вкладывает миллионы евро в культуру и спорт в год, что, в свою очередь, приносит пользу», - отмечает она.

О своем выборе впоследствии она не пожалела, потому что она заставила корабль двигаться в нужном направлении и доказала себе, что может справиться с трудными вызовами. Через три года она почувствовал, что работа сделана, хотя по просьбе владельцев  продолжала там деятельность еще некоторое время. «Я спросила себя: Урве, все ли то, чему ты научилась и испытала в жизни, нужно для того, чтобы продолжать работу в казино-бизнесе? И получила ответ, что нет. Это подготовка к чему-то более значимому».

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