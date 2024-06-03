На минувших выходных в Нарве состоялись Дни города, порадовав нарвитян насыщенной культурной программой. Rus.Postimees поговорил с политиками, художниками и социально активными горожанами, чтобы узнать, чем Нарва отличается от других городов, почему она не стала культурной столицей Европы, и кто такой «идеальный» нарвитянин.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Идеальный нарвитянин не пьет три банки пива в понедельник»: дни города в Нарве
Ольга Тюрина, художница
«Нам нужно больше ценить местную культуру, сделать ее более привлекательной для других. Думаю, что всем было бы интересно узнавать побольше об особенностях города, и это может помочь нам стать культурной столицей в следующий раз.
Мне нравится, что у нарвитян есть тенденция объединяться в какие-то общества, они начинают понимать, что вместе справиться проще, что поддержка важна. Когда находишь единомышленников, углубляешься в творческий процесс, находишь в этом спасение.
Идеальный нарвитянин - человек, который готов к новшествам, готов к отношениям между правительством и гражданином. У одной половины нарвитян есть привычка все хвалить, у другой - гнобить. А идеальный нарвитян - это золотая середина».
Алексей Евграфов, депутат горсобрания, председатель фракции Narva
«Идеальный нарвитян - открытый, честный человек, ждущий такого же от других людей, а главное - он любит свой город.
Особенность Нарвы в том, что основная группа жителей здесь говорит на русском языке, у нас другая ментальность, сформированная тем, что корни нарвитян находятся, по большей части, за пределами Эстонии, на востоке - Украина, Беларусь, Россия, Казахстан. Это накладывает свой отпечаток. Но многие гости из других городов видят, что сильно Нарва не отличается - здесь тоже можно говорить по- эстонски.
Мы не стали культурной столицей, потому что Тарту оказался сильнее. У Тарту был бюджет больше, Тарту имел возможность проделать больший объем работы. Но мы не выглядели намного хуже и составили достойную конкуренцию, а в следующий раз у нас есть отличные шансы получить этот титул».
Алена Кордончук, директор Нарвской ваналиннаской основной школы
«Нарвитянин - это человек, которому немножко "за", человек, который предпочитает магазин Maxima (я сейчас, кстати, тоже отношусь к таким людям) и Lidl. Человек, который склонен быть в позитивном расположении духа, рано встает, успевает сделать много дел, состоит в каком-то обществе и любит свой город.
Иногда бывает грустно, что мы как будто находимся в каком-то пузыре, но мы преданны этому пузырю. Мы из него выходим и в него возвращаемся. Мы разные, но слепо влюбленные в свою Нарву.
Я не считаю, что это большая трагедия - что мы не стали культурной столицей. Понимаю, что это деньги, инвестиции, какие-то объекты. Но не стали и не стали - не стоит делать из этого проблему. Это уже объединило многих инициативных людей, возникли какие-то связи, личные или рабочие, и это здорово».
Катри Райк, депутат нарвского горсобрания
«Идеальная нарвитянка - это женщина тридцати лет, у нее есть маленькие дети, она помогает своим родителям, она хорошая мама и жена, хорошая подруга. Она, наверное, не слишком богата.
Идеальный нарвитянин - это мужчина, неважно, какого возраста, он зарабатывает деньги и занимается своей семьей. Это гордый человек, настоящий мужчина, который никогда не забудет открыть дверь женщине, он не злится, и по понедельникам не выпивает три банки пива. Но в итоге, я, ты, мы все - идеальные нарвитяне. Нарвитяне - это люди с огромной душой.
А культурной столицей мы не стали по одной причине - ходатайство подавали не нарвские люди, и те, кто представляли кандидатуру, тоже были не из Нарвы. Также проблемой стал тот факт, что у нас нет большой гостиницы. Да, отели Inger и Narva молодцы, но это не тот уровень. Жюри долго выбирало между Нарвой и Тарту, и теперь мы должны работать в этом направлении».
Евгений Тимощук, организатор мероприятий
«Нарва - многогранный, многонациональный город. Идеальный горожанин любого города - это человек ответственный, с активной гражданской позицией. Мы не только раз в четыре года должны голосовать на выборах, но делать небольшие полезные и важные вещи каждый день.
Жизнь на границе, безусловно, откладывает свой отпечаток, мы стали многокультурным городом. В Нарве много разных людей, разных мнений и историй. Есть взрослые люди с советским прошлым, есть активная молодежь, которая знает много языков и может путешествовать по всему миру. И у нас очень много активных, открытых, доброжелательных людей.
Процесс подачи ходатайства на статус культурной столицы оказался очень сложным, многим приходилось сплочаться, требовать что-то от властей или друг от друга, и несмотря на то, что мы проиграли Тарту, этот процесс был очень важен, потому что люди стали больше общаться друг с другом».