ГАЛЕРЕЯ «Идеальный нарвитянин не пьет три банки пива в понедельник»: дни города в Нарве

Алена Кордончук с сыном Михаилом. Фото: Диана Харламова

Алена Кордончук, директор Нарвской ваналиннаской основной школы

«Нарвитянин - это человек, которому немножко "за", человек, который предпочитает магазин Maxima (я сейчас, кстати, тоже отношусь к таким людям) и Lidl. Человек, который склонен быть в позитивном расположении духа, рано встает, успевает сделать много дел, состоит в каком-то обществе и любит свой город.

Иногда бывает грустно, что мы как будто находимся в каком-то пузыре, но мы преданны этому пузырю. Мы из него выходим и в него возвращаемся. Мы разные, но слепо влюбленные в свою Нарву.

Я не считаю, что это большая трагедия - что мы не стали культурной столицей. Понимаю, что это деньги, инвестиции, какие-то объекты. Но не стали и не стали - не стоит делать из этого проблему. Это уже объединило многих инициативных людей, возникли какие-то связи, личные или рабочие, и это здорово».

Катри Райк. Фото: Диана Харламова

Катри Райк, депутат нарвского горсобрания

«Идеальная нарвитянка - это женщина тридцати лет, у нее есть маленькие дети, она помогает своим родителям, она хорошая мама и жена, хорошая подруга. Она, наверное, не слишком богата.