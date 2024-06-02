Разбирательство из-за коронапаспорта: суд обязал мужчину выплатить государству и кафе 120 000 евро

Дело касалось случая, когда сотрудники кафе Fazer не пустили мужчину в заведение на завтрак в декабре 2021 года из-за отсутствия у него коронапаспорта, пишет Yle.

Житель Хельсинки утверждает, что компания Fazer и финское государство, которое отвечает за регулирование коронавирусных ограничений, должны понести ответственность за дискриминацию и нарушение его прав человека.

Суд постановил, что в соответствии с Законом о равенстве разное обращение с людьми не является дискриминацией, если оно основано на законе: во время происшествия снаружи кафе висело объявление, требующее предъявления коронапаспорта от посетителей заведения.

Уездный суд Хельсинки обязал жителя Хельсинки в течение месяца выплатить государству в общей сложности 105 000 евро судебных издержек, а также компенсировать судебные издержки компании Fazer в размере 16 460 евро.