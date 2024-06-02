ЕВРОКАНДИДАТ Расмус Лахтвеэ: электромобилем можно делиться с соседями

Лахтвеэ сказал, что не знает, как обстоят дела в Европе с субсидиями на отопление пеллетами. «У меня есть советники по этому вопросу - мой отец, - отвечает он. - Я не боюсь обращаться к отцу по таким вопросам, потому что он уже много лет работает в энергетическом секторе и имеет большой опыт».

Зеленый камуфляж следует прекратить

Четкая европейская позиция Лахтвеэ заключается в том, что Европарламент должен придерживаться «Зеленой сделки»: «Речь идет не о зеленом камуфляже, а о существенных изменениях в нашем энергетическом производстве».

На просьбу привести примеры зеленого камуфляжа на уровне ЕС Лахтвеэ сказал: «Очень красочный и простой пример - это проблема пластиковых крышек. Вначале говорили о том, что новые крышки сократят использование пластика и его утечку в окружающую среду. Но на самом деле - и эстонские зеленые это предсказывали - для того, чтобы сделать крышку и систему вокруг нее безопасной, используется больше пластика. Люди, которые раньше не выбрасывали крышки от бутылок и сдавали тару, делают это и сейчас. А те, кто выбрасывал, теперь вырывают крышки с горлышек и продолжают их выбрасывать. В итоге пластика становится еще больше! Это замусоривание, против которого мы, зеленые, выступаем».