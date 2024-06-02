Согласно последнему рейтингу, поддержка «Зеленых Эстонии» составляла ровно один процент: с такими показателями получить место в Европарламенте практически невозможно. Однако Расмус Лахтвеэ (43) решил не сдаваться и баллотироваться несмотря ни на что.
ЕВРОКАНДИДАТ ⟩ Расмус Лахтвеэ: электромобилем можно делиться с соседями
Перевод: Анита Авакова
«Мною движет желание и стремление сделать жизнь в Эстонии лучше, будь то на эстонском или европейском уровне, - объясняет Лахтвеэ, получивший на последних выборах в Рийгикогу 71 голос. - Экологический аспект - это то, на чем я вырос благодаря своему отцу».
Отец Расмуса Лахтвеэ - Валдур Лахтвеэ (66) был избран в Рийгикогу в 2007 году по списку зеленых. После внутрипартийных скандалов и разборок, возникших между двумя лагерями (так называемыми физиками и лириками), зеленые потеряли поддержку населения и с тех пор ни разу не избирались в Рийгикогу.
«Несмотря на зеленую риторику, другие партии бездействуют, - объясняет Лахтвеэ-младший. - Поэтому зеленые очень нужны».
Почему люди этого не понимают? «К сожалению, возможно, до сих пор зеленые действительно не смогли достаточно просто донести свою точку зрения, - предполагает Лахтвеэ. - К тому же мы не использовали модель некоторых других политических сил - один выстрел в день, и смотришь, что из этого выйдет. Когда нет денег на покупку медиапространства, это очень сложно».
Действительно ли дело в деньгах? Читая предвыборную программу зеленых, трудно понять, какие основные вопросы отстаивает партия. Восклицательными знаками отмечены пункты: «Единая Эстония, единая Европа!», «Региональный потенциал!», «Энергетическая безопасность!» Это вполне может сойти за позицию любой другой партии...
Лахтвеэ пытается объяснить, что имеется в виду под «полной ратификацией и исполнением Европейской социальной хартии в Эстонии», но до обычного человека суть дела дойдет с трудом. Почему же в программе зеленых нет более близких народу лозунгов - «Нет атомной энергии!», «Меньше вырубки лесов!»?
«Тогда вы снова будете говорить, что зеленые - это партия одного вопроса!» - отвечает Лахтвеэ.
Зеленые могли бы сделать гораздо больше
Почему у «Зеленых Эстонии» такой низкий рейтинг? Две трети населения хотят, чтобы сократилась вырубка леса, но поддержка зеленых составляет всего один процент. «Нужно спросить у этих людей, - парирует Лахтвеэ. - Наверное, мы не смогли стать достаточно заметными как люди, которые отстаивают эти позиции и могут с этим что-то сделать».
Вместо этого в защиту природы выступают НКО. Почему же не видно зеленых? «У нас с НКО очень тесное сотрудничество, - отвечает Лахтвеэ. - Мы за этим стоим, мы действуем».
Мы, то есть широкая общественность, не знаем, как зеленые, к примеру, могли бы сократить вырубку лесов. «Это очень хороший, но сложный вопрос, - отвечает Лахтвеэ. Поэтому все, что мы можем сделать, - это объяснять и общаться с людьми. Довольно много экологических инициатив пришло из Европы».
Однако многие из этих инициатив все равно забраковали промышленные лоббисты? «Да, - признает Лахтвеэ. - Есть надежда на действия по лесному вопросу. Должно быть встречное лобби. В конце концов, работа евродепутата заключается в том, чтобы говорить, находить союзников, добиваться соглашений. Если пеллеты по-прежнему производятся из бревен, а не из древесных отходов, то именно здесь мы можем внести свой вклад, мы можем остановить использование пеллетов в качестве зеленой энергии».
Лахтвеэ сказал, что не знает, как обстоят дела в Европе с субсидиями на отопление пеллетами. «У меня есть советники по этому вопросу - мой отец, - отвечает он. - Я не боюсь обращаться к отцу по таким вопросам, потому что он уже много лет работает в энергетическом секторе и имеет большой опыт».
Зеленый камуфляж следует прекратить
Четкая европейская позиция Лахтвеэ заключается в том, что Европарламент должен придерживаться «Зеленой сделки»: «Речь идет не о зеленом камуфляже, а о существенных изменениях в нашем энергетическом производстве».
На просьбу привести примеры зеленого камуфляжа на уровне ЕС Лахтвеэ сказал: «Очень красочный и простой пример - это проблема пластиковых крышек. Вначале говорили о том, что новые крышки сократят использование пластика и его утечку в окружающую среду. Но на самом деле - и эстонские зеленые это предсказывали - для того, чтобы сделать крышку и систему вокруг нее безопасной, используется больше пластика. Люди, которые раньше не выбрасывали крышки от бутылок и сдавали тару, делают это и сейчас. А те, кто выбрасывал, теперь вырывают крышки с горлышек и продолжают их выбрасывать. В итоге пластика становится еще больше! Это замусоривание, против которого мы, зеленые, выступаем».
Он также упоминает о субсидиях на электромобили, которые не достаются более бедным слоям населения. Но является ли электромобиль вообще стоящей вещью в контексте всего мира? Лахтвеэ признает, что в городе с общественным транспортом реальной необходимости в электромобиле нет.
Можно ли изменить эстонский менталитет?
Улучшение общественного транспорта также является одним из ключевых приоритетов Лахтвеэ. Но как его улучшить? Другие партии были бы рады это сделать, если бы только знали, каким образом. Лахтвеэ предлагает делиться электромобилем с соседями.
Но ведь среди эстонцев совсем не принято делиться?
«Я понимаю, что это трудно, но индивидуализм - это действительно пережиток оккупации. В нем нет необходимости. Даже в первые дни довоенной республики совместные действия приносили нам успех», - утверждает Лахтвеэ. Однако, как выяснилось, у него нет точного плана, как исправить сеть общественного транспорта Эстонии. Впрочем, учитывая, что впереди выборы в Европарламент, а не в Рийгикогу, винить его в этом нельзя.
Но что может сделать эстонский политик в Европарламенте? «Европейская партия зеленых - самая первая общеевропейская партия, и у нас есть опыт совместной работы», - начинает Лахтвеэ.
«Опыт совместной работы также дает нам право голоса. Немецкие зеленые очень сильны. Наши шансы выступить за Эстонию там очень велики», - добавляет он.
По вопросам энергетической безопасности все придерживаются одного мнения
Какие три наиболее важных вопроса для европейских зеленых могла бы отстаивать Эстония? Лахтвеэ называет социальное благополучие людей, энергетическую безопасность и избавление от ископаемого топлива, а также победу Украины над Россией.
Над энергетической безопасностью работают и другие: министр климата от Партии реформ Кристен Михал готов выделить миллиарды на морские ветряные электростанции. Разделяет ли эти взгляды Лахтвеэ?
«Взгляды Михала? Простой ответ - нет! Во многих партиях риторика стала очень зеленой. Существенных решений и действий, как правило, не происходит», - отвечает Лахтвеэ.
Сейчас в Рийгикогу спорят о том, строить ли атомную электростанцию, продолжать ли производить электроэнергию из сланца, какие суммы выделить в качестве субсидий на проекты ветроэнергетики. Какова позиция Лахтвеэ по всем этим вопросам?
«Очень хорошая концепция, на мой взгляд, была выдвинута учеными-экспертами, к которым даже один раз обратилось правительство - Стокгольмским институтом окружающей среды, - отвечает Лахтвеэ. - Она включает в себя морской ветер, наземный ветер, биогаз, различные типы хранилищ. И, пока система не разработана, использование сланца. Здесь нет места для атомной энергии, потому что эстонский рынок крайне мал. Не говоря уже о рисках и прочем».
Что касается Rail Baltic, то Лахтвеэ считает: «Это транжирство, с коррупционным подтекстом, и, к сожалению, я не вижу, чтобы это воплотилось в жизнь». Но строительство Rail Baltic финансирует ЕС, от которого Лахтвеэ баллотируется в парламент.
«Да, но Евросоюз и сам критикует этот проект. Однако, мы не против хорошо продуманного и быстрого железнодорожное сообщения», - говорит он.
Не поддерживает «зеленый терроризм»
Среди зеленых ведутся разговоры о том, что молодежь стала чаще говорить о климате, о том, что куриц нельзя держать в клетках. Старые защитники природы говорят о сокращении вырубки лесов и выступают против добычи фосфатов. Что же из этого больше интересует Лахтвеэ?
Он утверждает, что избиратель зеленых мог бы быть молодым человеком. Что Лахвтвеэ мог бы сделать для них в Европарламенте? «Расширить возможности!» заявляет он. Но речь идет о субсидиях, деньгах, а молодежь беспокоится о разрушении среды обитания.
Лахтвеэ считает, что молодым, к примеру, можно помочь найти жилье. Звучит как отрывок из предвыборной программы соцдемов. «Мы говорим о зеленой и социальной сделке, что означает гарантию прав, присущих обществу», - говорит Лахтвеэ.
Что касается действий молодежи, то вспоминаются протесты - например, как они бросают банки супа в картины. «В каком-то смысле я могу понять, что когда человек чувствует себя безнадежным, загнанным в угол, он нападает, - рассуждает Лахтвеэ. - Во-вторых, я, конечно, не считаю правильным уничтожать произведения искусства. Это немного смахивает на "зеленый терроризм". Я определенно против терроризма, поскольку сам занимаюсь вопросами внутренней безопасности».
Лахтвеэ - активный помощник полицейского, обучал добровольцев из Кайтселийта, наставлял скаутов, участвовал в толоках. Сейчас же много времени у него уходит семью.
Расмус Лахтвеэ (43)
Член-основатель и бывший член правления партии «Зеленые Эстонии».
С 2007 году работает помощником полицейского, на что его вдохновила Бронзовая ночь. Основатель Эстонской ассоциации помощников полицейских.
Результаты на выборах в Рийгикогу:
2007 - 184 голоса
2011 - 191 голос
2015 - 321 голос
2019 - 100 голосов
2023 - 71 голос
Источник: Википедия