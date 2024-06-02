Некачественная мойка автомобиля может нанести его краске непоправимый ущерб. Также не следует, к примеру, мыть автомобиль под палящим солнцем, включать дворники после длительного пребывания на солнце или слишком часто посещать автоматические мойки.
Простая мойка автомобиля может испортить его внешний вид. Как избежать больших и дорогостоящих проблем?
По словам директора послепродажного обслуживания Elke Mustamäe и Mustakivi Вильяра Силламаа, здоровье кузова автомобиля начинается с правильной и регулярной мойки, которую следует проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Наиболее распространенной услугой автомойки является мойка с предварительным замачиванием и уборкой салона. Такая услуга является основательной, и если всё сделано правильно, то хорошо вымытый и обработанный воском автомобиль должен долгое время оставаться устойчивым к пыли и дождю.
«Невозможно дать точную гарантию того, как долго автомобиль останется чистым или уверенно порекомендовать, как часто его нужно мыть, поскольку значительную роль играют частота использования автомобиля, качество дорог, погодные условия, используется ли автомобиль для чего-то еще, кроме перевозки людей», - добавляет Силламаа.
Автоматическая мойка повреждает краску автомобиля
По словам Силламаа, очень важно мыть автомобиль вручную. «Автоматизированная мойка щетками царапает лакокрасочное покрытие автомобиля и способствует его более быстрому выцветанию. В автоматических мойках щетки работают несколько циклов в день. Если через мойку проходит особенно запыленный и загрязненный песком автомобиль, то высока вероятность того, что на лакокрасочном покрытии следующих за ним автомобилей появятся царапины от оставшихся песчинок», - предупреждает Силламаа.
Преимуществом ручной мойки является возможность подобрать моющие средства в соответствии со степенью загрязнения автомобиля и убедиться в чистоте губок. «Острый взгляд профессионала помогает сохранить лакокрасочное покрытие без царапин», - добавил Силламаа.
Восстановление уже поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля может оказаться дорогостоящим. Альтернативных вариантов для восстановления не так много - полировка или полная перекраска детали. «Все зависит от того, насколько большие и глубокие царапины появились на слое краски или лака автомобиля. Если это поверхностная царапина, которая не ощущается ногтем, то ее можно устранить полировкой, - объясняет Силламаа, добавляя, что при полировке слой краски и лака истончается. - Такую процедуру нельзя выполнять бесконечно».
Чудо-средство против загрязнений - это воск
После правильно выполненной мойки на автомобиль наносится воск. «Функция воска заключается в том, чтобы сделать лакокрасочное покрытие автомобиля естественным, чистым и, так сказать, "скользким" для всех внешних воздействий. Это нанозащитный слой, который создает барьер между лакокрасочным покрытием автомобиля и внешним миром. На воске не задерживаются пыль, грязь, мусор. Даже капли дождя и воды не оставляют пятен. Обработанный таким образом автомобиль гораздо проще на постоянной основе поддерживать в чистоте, так как он не требует прохождения всех этапов мойки», - рекомендует Силламаа.
Если же качество мойки было плохим, то нанесение воска только навредит. Вместе с нерастворенным битумом и частицами грязи это может оказать кузову автомобиля медвежью услугу. «Перед нанесением воска обязательно нужно проводить очистку от битума. Если этого не сделать, то под воском останутся частицы битума, которые, отколовшись, будут царапать автомобиль и краску», - говорит Силламаа.
Солнце и мойка автомобиля несовместимы
Всё большую популярность в Эстонии приобретают мойки самообслуживания, в которых используются мойки высокого давления. «С ними следует обращаться осторожно. Сильное давление и слишком близко или долго направленная на одно место струя воды может повредить слой краски. Для удаления грязи автомобиль следует мыть механически - использовать чистую губку и шампунь, а затем смыть водой. При использовании мойки высокого давления держите дистанцию не менее 30 сантиметров», - рекомендует Силламаа.
Автовладельцам, моющим свои автомобили у частного дома, в деревне или на даче, следует знать, что для мойки следует выбирать тенистое место. «Жаркое солнце может представлять опасность для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Моющие средства высыхают на кузове или деталях, а затем приходится дольше оттирать их механическим способом, что негативно сказывается на краске, которая неизбежно тускнеет и царапается», - объясняет Силламаа. Летний уход за автомобилем также включает уход за щетками стеклоочистителя и кондиционером. По поводу первых Силламаа отмечает, что если дворники оставляют полосы на стекле, следует проверить, не загрязнены ли они и не изношены ли.
«Есть простой способ проверки - посмотрите, не попало ли что-то между стеклом и щеткой стеклоочистителя. Если нет, то проведите пальцем вдоль резиновой части, чтобы убедиться, что она целая. Если есть какие-либо разрывы или трещины, то дворники следует заменить», - говорит он.
Если автомобиль оставался под палящим солнцем (так же, как и в случае, когда дворники обледенели зимой), не следует использовать щетки стеклоочистителя сразу при запуске автомобиля: «Может случиться так, что в экстремальной жаре дворники прилипнут к лобовому стеклу, особенно если вы на природе и на них могла попасть, к примеру, смола деревьев. Если включить стеклоочистители, это может привести к разрыву резинки».
Предотвратить такую ситуацию может обработка автомобиля и лобового стекла воском.
Кондиционер доверьте специалисту
С наступлением жаркой погоды возникает необходимость охлаждать салон автомобиля. «Кондиционер требует внимания, если он больше не подает холодный воздух с той же интенсивностью, как раньше. К сожалению, самостоятельно исправить эту систему не получится, необходимо обратиться к специалисту. Проверке подлежат хладагенты, для работы с которыми используются специальные инструменты и методы», - говорит Силламаа.
«Если в автомобиле появляется неприятный запах, это может быть связано с накопившимися в системе кондиционера бактериями, которые и вызывают дурной запах. Это можно устранить с помощью различных дезинфицирующих средств. Однако проблема может также заключаться в воздушном фильтре салона, который мог быть загрязнен или запылен в течение длительного времени. Замена фильтра - самое простое и быстрое решение проблемы», - отмечает Силламаа.