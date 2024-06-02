Простая мойка автомобиля может испортить его внешний вид. Как избежать больших и дорогостоящих проблем?

Восстановление уже поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля может оказаться дорогостоящим. Альтернативных вариантов для восстановления не так много - полировка или полная перекраска детали. «Все зависит от того, насколько большие и глубокие царапины появились на слое краски или лака автомобиля. Если это поверхностная царапина, которая не ощущается ногтем, то ее можно устранить полировкой, - объясняет Силламаа, добавляя, что при полировке слой краски и лака истончается. - Такую процедуру нельзя выполнять бесконечно».

Чудо-средство против загрязнений - это воск

После правильно выполненной мойки на автомобиль наносится воск. «Функция воска заключается в том, чтобы сделать лакокрасочное покрытие автомобиля естественным, чистым и, так сказать, "скользким" для всех внешних воздействий. Это нанозащитный слой, который создает барьер между лакокрасочным покрытием автомобиля и внешним миром. На воске не задерживаются пыль, грязь, мусор. Даже капли дождя и воды не оставляют пятен. Обработанный таким образом автомобиль гораздо проще на постоянной основе поддерживать в чистоте, так как он не требует прохождения всех этапов мойки», - рекомендует Силламаа.