Король Швеции наградил группу ABBA рыцарскими орденами

После выхода альбома в 2021 году участники ABBA подтвердили, что больше не будут выступать вместе. Однако в минувшую пятницу ансамбль снова можно было увидеть в полном составе, когда они отправились получать почетный Орден Вазы от короля Карла XVI Густава в знак признания их заслуг на шведской и международной музыкальной сцене.

Швеция прекратила награждать королевскими орденами своих граждан в 1975 году, но продолжала награждать королевскими орденами иностранцев. Парламент страны восстановил эту практику в 2022 году, а пятничная церемония ознаменовала собой первое за полвека вручение орденов гражданам Швеции.

Группа, которую редко можно увидеть вместе, пришла в полном составе, чтобы принять эту награду.

Все четверо участников группы ABBA - Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус, - были награждены высочайшей гражданской наградой Швеции, орденом Вазы. EPA/Henrik Montgomery SWEDEN OUT Фото: Henrik Montgomery

ABBA - одна из популярнейших музыкальных групп в истории поп-музыки. После победы на Евровидении в 1974 году группа до начала 1980-х возглавляла мировые хит-парады, выпустила 8 альбомов, с общими продажами более 380 миллионов экземпляров.

Группа распалась в 1982 году, но воссоединилась для записи альбома Voyage, вышедшего в 2021 году. Их наследие также было возрождено в популярных фильмах Mamma Mia!