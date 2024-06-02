Оператор трассы в Пярну прокомментировал обстоятельства гибели латвийского гонщика

По словам Халля, кольцевая трасса Аудру соответствует стандартам четвертого поколения Международной автомобильной федерации (FIA), ее неоднократно проверяли и Эстонская автомобильная федерация, и FIA. FIA также выдала соответствующую лицензию на содержание трассы. Эстонская мотоциклетная федерация также признала трассу соответствующей требованиям. У инспекторов никогда не было замечаний по поводу шестого поворота, вблизи которого произошла трагедия, отметил Халль.

«Кольцевая трасса Аудру действует в нынешнем виде с 2013 года. В обычной ситуации место несчастного случая не входит в зону выезда с трассы и в случае ошибки ни водитель, ни транспортное средство не должны соскользнуть в этом направлении. На кольцевой трассе Аудру крупнейшие в регионе зоны выезда и, как и зоны выезда других трасс в этом регионе, на них травяное покрытие. В балтийских странах нет трасс с асфальтированными или гравийными зонами выезда. Поскольку несчастный случай произошел не в зоне выезда, в данном случае материал покрытия ничего бы не изменил», - пояснил Халль.