Трасса Аудру в Пярну соответствует международным стандартам, и гибель латвийского гонщика Юриса Апиниса, скорее всего, произошла в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств, заявил руководитель оператора трассы Rada OÜ Андрес Халль.
Оператор трассы в Пярну прокомментировал обстоятельства гибели латвийского гонщика
«Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему и закажем работы по реконструкции трассы, которые исключат вероятность повторения подобного несчастного случая», - заверил он.
По его словам, безопасность единственной в Эстонии кольцевой трассы для мотоспорта всегда была приоритетом для предприятия, а произошедшая в субботу, 1 июня, трагедия стала серьезным шоком.
Это была организованная литовским предприятием CR Moto тренировка, предшествовавшая запланированному на воскресенье, 2 июня, первому этапу чемпионата гонок по кольцевой трассе Эстонии и Балтии.
По словам Халля, кольцевая трасса Аудру соответствует стандартам четвертого поколения Международной автомобильной федерации (FIA), ее неоднократно проверяли и Эстонская автомобильная федерация, и FIA. FIA также выдала соответствующую лицензию на содержание трассы. Эстонская мотоциклетная федерация также признала трассу соответствующей требованиям. У инспекторов никогда не было замечаний по поводу шестого поворота, вблизи которого произошла трагедия, отметил Халль.
«Кольцевая трасса Аудру действует в нынешнем виде с 2013 года. В обычной ситуации место несчастного случая не входит в зону выезда с трассы и в случае ошибки ни водитель, ни транспортное средство не должны соскользнуть в этом направлении. На кольцевой трассе Аудру крупнейшие в регионе зоны выезда и, как и зоны выезда других трасс в этом регионе, на них травяное покрытие. В балтийских странах нет трасс с асфальтированными или гравийными зонами выезда. Поскольку несчастный случай произошел не в зоне выезда, в данном случае материал покрытия ничего бы не изменил», - пояснил Халль.
Это первая трагедия в истории трассы Аудру. По словам Халля, в мотоспорте, в том числе мотоциклетном спорте, нельзя на сто процентов исключить падения и несчастные случаи. Это делает безопасность трасс крайне важной.
«Заверяю, что мы крайне серьезно относимся к выяснению причин несчастного случая, всесторонне сотрудничаем с Эстонской федерацией мотоциклетного спорта и со своей стороны предпримем шаги, чтобы исключить повторение подобных инцидентов», - сказал Халль, по словам которого на предстоящую неделю уже заказаны работы в районе шестого поворота, чтобы ликвидировать расположенную вблизи места происшествия дренажную канаву и поднять грунт перед барьером из шин.
Халль от лица фирмы выразил соболезнования близким Юриса Апиниса.
Гибель латвийского гонщика в Пярну
В субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис.
Гонщик соревновался в классе Superstock 600.
По информации Pärnu Postimees, Апинис потерял контроль над мотоциклом.