В понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность, местами дожди и град

По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. По многим регионам туманы. В материковой части страны ветер слабый, переменных направлений, на островах западный и северо-западный, 2–8 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Утром местами туманы. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Дожди местами сильные, возможен град. К вечеру начиная с запада страны прояснения. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Во время грозы порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 20-25, на открытом ветру побережье до 17 градусов тепла.