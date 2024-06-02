Украине теперь разрешено использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Что изменит это решение и как оно повлияет на линию фронта в Украине?
Поможет ли применение западного оружия по территории России изменить ход войны в Украине?
До сих пор западные страны ограничивали право Киева на применение их оружия военными объектами, расположенными на территории Украины, включая Крым и оккупированные территории. Их беспокоило, что удары по целям через международно признанную границу с помощью оружия, предоставленного странами НАТО, приведет к эскалации конфликта.
Но недавнее продвижение России на северо-востоке Харьковской области убедило союзников Киева в том, что для самообороны Украина должна иметь возможность уничтожать военные объекты и по ту сторону границы.
В мае Россия начала массированное наземное наступление в этом регионе, открыв новый фронт и захватив несколько сел. Российское наступление стало серьезной угрозой для Харькова, второго по величине города Украины, который находится всего в 30 км от границы.
Граница в этом регионе фактически также является линией фронта, поэтому запрет на использование западного оружия для нанесения ударов по целям за пределами Украины позволил российским войскам подготовиться к этой операции в безопасных условиях.
Растущее давление со стороны Украины и других европейских государств вынудило Белый дом изменить свою политику и разрешить Киеву наносить удары по России с помощью западного оружия.
«Отличительной чертой нашего взаимодействия была адаптация и корректировка по мере необходимости, в соответствии с тем, что происходит на поле боя, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, когда ей это нужно», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге в пятницу.
Всего за несколько дней до этого заявления Владимир Путин пригрозил расширить «санитарные зоны» в случае, если западное оружие дальнего радиуса действия будет использовано для ударов по российской территории.
Страны НАТО в Европе должны помнить, что у них есть «государства с небольшой территорией и плотным населением», сказал Путин.
«Они должны учитывать этот фактор, прежде чем обсуждать удары вглубь российской территории», - добавил он.
Избежание эскалации, вероятно, можно считать причиной того, что США не включили в разрешение на удары по России оружие большей дальности, например ATACMS (армейские тактические ракетные комплексы). Эти ракеты обладают радиусом действия в 300 км и могут быть использованы для нанесения ударов по военным базам и аэродромам, расположенным в глубине российской территории.
Такие ограничения оставляют Украине лишь возможность сосредоточиться на целях вблизи своей границы. Но все равно это серьезный сдвиг в политике главных союзников Киева.
Даже при меньшей дальности стрельбы — до 70 км — реактивные системы залпового огня типа HIMARS могут существенно нарушить логистические операции и передвижение российских войск, что в итоге замедлит осуществление любых наступательных планов.
Теперь Украина может «наносить удары по местам, где противник сосредоточил свои войска, технику и склады снабжения, которые используются для нападения на Украину», — говорит Юрий Повх, представитель Харьковской тактической группы, координирующей военные операции на северо-востоке страны.
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирает свои войска всего в 90 км от Харькова для очередного наступления.
А американский Институт изучения войны проанализировал спутниковые снимки и подтвердил, что в этом районе активизировалась деятельность на складах и в хранилищах. Таким образом, возможность нанести удар по этим объектам серьезно укрепит возможности украинских войск по отражению новых атак в регионе.
Однако снятие запрета на западное оружие вряд ли поможет защитить Украину от российских планирующих бомб, известных как КАБы.
Эти разрушительные боеприпасы регулярно используются для бомбардировок Харькова и других приграничных городов. Чтобы остановить такие атаки, украинским войскам нужно уничтожать самолеты, несущие эти бомбы.
Единственное оружие, способное перехватить эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, — американская система ПВО Patriot. Однако размещение этих комплексов в районе Харькова сопряжено с огромным риском. Беспилотники-шпионы могут быстро обнаружить их, после чего Россия может ударить по ним ракетами типа «Искандер» и уничтожить эти дорогостоящие системы.
Интересно, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты совместного производства Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), не ввели четких ограничений на их использование. А их дальность может достигать 250 км.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину».
И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps, сказал Би-би-си офицер военной авиации, попросивший об анонимности. По его словам, теперь ВСУ могут наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.
Однако такие операции будут ограничены по своим результатам.
Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО.
Истребители F-16, которые ожидаются в Украине к концу этого года, лучше приспособлены для выполнения подобных задач. Но президент Зеленский признает, что пока неясно, разрешат ли партнеры Украины использовать эти истребители для ударов по целям на территории России.
«Я думаю, что использование любого оружия, западного оружия, по территории России — это вопрос времени», — сказал он на саммите Северных стран в Стокгольме в пятницу.
Украинские войска пытаются разработать собственное оружие для нанесения ударов по целям в тылу России. В частности, украинские беспилотники атаковали нефтебазы и военные объекты в сотнях километров от границы.
Последний такой удар пришелся по радиолокационной станции дальнего действия в Орске, который находится в 1800 км от украинской границы.