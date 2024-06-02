Поможет ли применение западного оружия по территории России изменить ход войны в Украине?

А американский Институт изучения войны проанализировал спутниковые снимки и подтвердил, что в этом районе активизировалась деятельность на складах и в хранилищах. Таким образом, возможность нанести удар по этим объектам серьезно укрепит возможности украинских войск по отражению новых атак в регионе.

Однако снятие запрета на западное оружие вряд ли поможет защитить Украину от российских планирующих бомб, известных как КАБы.

Эти разрушительные боеприпасы регулярно используются для бомбардировок Харькова и других приграничных городов. Чтобы остановить такие атаки, украинским войскам нужно уничтожать самолеты, несущие эти бомбы.

Пуск ракеты. Фото: Getty Images

Единственное оружие, способное перехватить эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, — американская система ПВО Patriot. Однако размещение этих комплексов в районе Харькова сопряжено с огромным риском. Беспилотники-шпионы могут быстро обнаружить их, после чего Россия может ударить по ним ракетами типа «Искандер» и уничтожить эти дорогостоящие системы.

Интересно, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты совместного производства Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), не ввели четких ограничений на их использование. А их дальность может достигать 250 км.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину».