Работы по асфальтированию изменят привычный порядок организации дорожного движения на стороне терминала А Старого порта в Таллинне.
В районе Старого порта изменится организация движения
В течение первой недели июня в связи со строительством трамвайной линии в Старом порту будут проводиться работы по асфальтированию, в результате чего некоторые улицы будут перекрыты, а движение транспорта на стороне терминала А будет перенаправлено.
«Во вторник движение на улице Логи будет перенаправлено на одну сторону, поэтому следует ожидать неудобств, - говорится в сообщении Таллиннского порта. - Хорошая новость: с пятницы все пешеходные дорожки и проезды в порту будут заасфальтированы, а улицу Ахтри планируется открыть в пятницу».