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В районе Старого порта изменится организация движения

BNS
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Асфальтирование.
Асфальтирование. Фото: Arvo Meeks

Работы по асфальтированию изменят привычный порядок организации дорожного движения на стороне терминала А Старого порта в Таллинне.

В течение первой недели июня в связи со строительством трамвайной линии в Старом порту будут проводиться работы по асфальтированию, в результате чего некоторые улицы будут перекрыты, а движение транспорта на стороне терминала А будет перенаправлено.

«Во вторник движение на улице Логи будет перенаправлено на одну сторону, поэтому следует ожидать неудобств, - говорится в сообщении Таллиннского порта. - Хорошая новость: с пятницы все пешеходные дорожки и проезды в порту будут заасфальтированы, а улицу Ахтри планируется открыть в пятницу».

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