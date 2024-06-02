Самолет, впервые за месяц приземлившийся в аэропорту Тарту, был вынужден сделать круг из-за российских глушителей GPS

Сегодня в 14:33, то есть на две минуты раньше запланированного, пассажирский самолет Finnair вновь приземлился в аэропорту Тарту. Полеты на линии Тарту-Хельсинки не совершались месяц из-за российских глушителей сигнала GPS. Глушители восточных соседей вновь дали о себе знать во время воскресного полета из Хельсинки.