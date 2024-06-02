Китайский космический корабль приземлился на обратной стороне Луны

2 июня в 6:23 утра (по пекинскому времени) космический корабль «Чанъэ-6» при поддержке спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» успешно приземлился в заранее выбранном районе посадки на обратной стороне Луны, говорится в заявлении китайского Национального космического управления, которое цитирует агентство Reuters.

Цель миссии «Чанъэ-6» - впервые в истории собрать ценные породы и грунт с обратной стороны Луны. Специальный зонд может извлечь некоторые из самых древних пород спутника Земли из огромного кратера на ее южном полюсе. Перед приземлением модуля высказывались опасения, что его посадка может быть сопряжена с риском, поскольку держать связь с космическими кораблями, достигшими обратной стороны Луны, очень сложно.

С момента запуска с космодрома Вэньчан 3 мая космический корабль «Чанъэ-6» находился на орбите Луны в ожидании команды прилунения.

В воскресенье посадочный модуль миссии отделился от орбитального аппарата и приземлился на обратной стороне Луны, которая постоянно обращена в сторону от Земли.

Теперь ему придется потратить до трех дней на сбор «материалов» с поверхности Луны.

«Все очень рады тому, что сможем увидеть эти породы, которые никто никогда раньше не видел», - объясняет Джон Пернет-Фишер, специализирующийся на лунной геологии в Манчестерском университете.

Он уже изучил другие лунные породы, доставленные американской миссией «Аполлон» и предыдущими китайскими миссиями.