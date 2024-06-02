КРИСТИНА КАЛЛАС Исключение Зузу из партии – неправильное и необоснованное решение

Перевод: Анита Авакова

Я должна объясниться по поводу вчерашнего собрания правления. Я не смогла на нем присутствовать, так как должна была находиться на другом внеочередном собрании. О решении правления я прочитала в СМИ.

Я считаю это решение неправильным и необоснованным, и сообщила об этом правлению перед собранием. Не потому что считаю правильным тон Зузу в ее публикации, а потому что это решение противоречит нашим ценностям.

Для нашей партии с момента ее создания было важно привлечь в политику экспертов своего дела. Для этого организация должна быть очень открыта для различных мнений и возможностей выражать эти мнения, в том числе публично. Эксперты отошли от политики, потому что с годами сложилась партийная дисциплина, при которой на первое место ставятся не знания, а послушание - важный инструмент сохранения власти.

Да, должна быть и командная работа, и определенная степень подчинения, но что для нас важнее - то, что эксперты чувствуют, что у них есть возможность высказаться и внести свой вклад знаниями, или что у нас есть дисциплина и внешний имидж партии, «в которой все хорошо»?

Мы с самого начала были против линии, требующей партийной дисциплины, потому что она отпугивала людей с экспертными знаниями от политики. Вопрос не в том, было ли у Зузу экспертное знание, а в том, каких ценностей мы придерживаемся в таких ситуациях.

Давайте разрешим этот спор, чтобы вновь определиться с нашими ценностями. Без ценностей не может функционировать ни одна организация.