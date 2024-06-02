В министерстве юстиции хотят изменить наказание за хранение наркотиков

В недавнем анализе Министерство юстиции предлагает поднять нижний предел для большого количества до 30 доз и начать проводить различие в случае большого количества, приобретается ли оно для личного использования или для распространения.

Если с одной стороны наказания смягчаются, то с другой стороны предлагается ужесточение для дилеров. В настоящее время прокурору предстоит доказать в суде, что наркотики предназначены для перепродажи и полученный доход должен составлять не менее 40 000 евро. В дальнейшем наказание уже не будет зависеть от того, сколько денег было потрачено на приобретение наркотиков, поэтому, образно говоря, наказание нельзя будет смягчить предъявлением чеков на топливо.