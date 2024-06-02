ГАЛЕРЕЯ В Эстонию вернулся Каспар Ээвальд – восьмой эстонец, сумевший подняться на вершину Эвереста!

Ээвальд, прибывший в Таллинн вечером воскресенья, 2 июня, сказал встречавшим и переживавшим за него близким и друзьям, что дома быть хорошо: «Это прекрасное чувство, особенно когда тебя так приветствует столько встречающих! Сразу чувствуешь себя как дома! Нет усталости, есть волнение! Я дам своим мыслям успокоиться, и очень хочу искупаться в море! А потом - несколько месяцев отдыха, но у меня уже есть новые мысли!»

Экспедиция на Эверест далась Ээвальду и его команде нелегко - у эстонского альпиниста возникали проблемы со здоровьем, погодные условия оказались суровее, чем ожидалось, а восхождение на вершину было отложено из-за ураганного ветра.

Трагически пропали друг и сосед Каспара по палатке, британский альпинист Дэниел Патерсон, и сопровождающий Дэниела Пастенджи Шерпа, которые 21 мая упали со ступени Хиллари на хребте Эвереста. Они возвращались после подъема на вершину, когда обрушился снежный карниз, унесший их в пустоту под собой.

«Эверест и такие огромные усилия научили меня смотреть на завтрашний день и планировать его совершенно по-другому», - сказал альпинист, подводя итог экспедиции.

Каспар Эевальд - эстонский фридайвер и альпинист. Каспар стал первым эстонцем, нырнувшим на задержке дыхания на глубину более 100 метров, точнее на глубину 101 метр, что является официальным абсолютным рекордом Эстонии и вторым результатом в странах Балтии (для сравнения - высота отеля Radisson Blu Sky в Таллинне 103 метра).

Как альпинист Каспар покорил высочайшие вершины Европы Монблан (4810 м, Франция) и Маттерхорн (4478 м, Швейцария), а также вершину самой высокой горы Северной Америки Денали на Аляске (6190 м). Кроме того, он покорил несколько более низких, но более технических вершин в Альпах.

В начале 2023 года Эвальд предпринял попытку покорить самую высокую гору мира за пределами Азии, то есть высочайшую вершину Анд - Аконкагуа, что было испытанием перед Эверестом. Из-за опасной погоды и трагического падения друга до вершины не удалось дойти 105 метров, и никто из всей команды экспедиции, включавшей в себя почти 20 человек, тогда на вершину не поднялся. Каспар стал восьмым эстонцем, поднявшимся на Эверест.