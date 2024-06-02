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Водитель резко затормозил и спровоцировал тройную аварию на шоссе Таллинн-Нарва

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Marko Saarm

Сегодня днем ​​на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа столкнулись три автомобиля. К счастью, серьезно никто не пострадал.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пяйте поступило в полицию в 14.46. По предварительным данным, цепная авария произошла из-за того, что водитель Toyota внезапно затормозил. Грузовик, который ехал последним, не смог вовремя остановиться и врезался в машину спереди. 

Скорая помощь осмотрела всех участников происшествия, к счастью, никто серьезно не пострадал. Все водители были трезвы.

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