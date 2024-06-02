Водитель резко затормозил и спровоцировал тройную аварию на шоссе Таллинн-Нарва

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пяйте поступило в полицию в 14.46. По предварительным данным, цепная авария произошла из-за того, что водитель Toyota внезапно затормозил. Грузовик, который ехал последним, не смог вовремя остановиться и врезался в машину спереди.