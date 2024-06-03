Сегодня начинается неделя выборов в Европейский парламент

С понедельника по четверг на неделе голосования с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому.

Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В письменном виде это можно сделать уже сейчас. В устной форме ходатайство можно предоставить в пятницу и в субботу по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.

В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. После этого в 20:00 начнется подсчет как бумажных, так и электронных голосов. Результаты выборов в Европейский парламент запрещено обнародовать до окончания голосования во всех государствах-членах ЕС. Государственная служба по организации выборов обнародует первоначальные результаты голосования в полночь, когда свои избирательные участки закроет последнее государство, Италия.

На выборах в Европейский парламент в Эстонии участвует 78 кандидатов. У Эстонии в Европейском парламенте 7 мандатов.