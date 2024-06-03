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Налоговики хотят контролировать банковские счета всех физических и юридических лиц

Лийна Лакс
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Банкомат
Банкомат Фото: Shutterstock

Налогово-таможенный департамент хочет, чтобы Министерство финансов приняло закон, который предоставит им доступ к реквизитам банковских счетов каждого физического лица и компании, чтобы они могли выявить неуплаченные налоги. Союз банков Эстонии выступает против этого плана.

До сих пор в Эстонии действовал принцип банковской тайны, который означает, что власти могут получить доступ к данным банковского счета человека или компании только в том случае, если они являются предметом какой-либо процедуры, например, налогового расследования или уголовного расследования со стороны налоговых органов. Теперь налоговые органы хотят регулярно проверять детали операций по банковским счетам всех людей и предприятий по своей базе данных, чтобы выяснить, не уклоняется ли кто от уплаты налогов.

Заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента по налогам Райли Роозимаа сказала о законодательной инициативе следующее: «Мы рекомендовали законодателю предоставить нам дополнительные возможности анализа, чтобы сделать сбор налогов более эффективным. В частности, мы хотели бы использовать массовые данные о денежных средствах, переведенных с банковских счетов, в качестве совокупных данных при анализе рисков. Короче говоря, MTA хочет получить обзор общих денежных потоков, а не отдельных транзакций. Предоставит ли нам министерство финансов такую возможность на уровне закона и каким образом - решать им».

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