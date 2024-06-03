Налогово-таможенный департамент хочет, чтобы Министерство финансов приняло закон, который предоставит им доступ к реквизитам банковских счетов каждого физического лица и компании, чтобы они могли выявить неуплаченные налоги. Союз банков Эстонии выступает против этого плана.
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Налоговики хотят контролировать банковские счета всех физических и юридических лиц
До сих пор в Эстонии действовал принцип банковской тайны, который означает, что власти могут получить доступ к данным банковского счета человека или компании только в том случае, если они являются предметом какой-либо процедуры, например, налогового расследования или уголовного расследования со стороны налоговых органов. Теперь налоговые органы хотят регулярно проверять детали операций по банковским счетам всех людей и предприятий по своей базе данных, чтобы выяснить, не уклоняется ли кто от уплаты налогов.