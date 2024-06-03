Налоговики хотят контролировать банковские счета всех физических и юридических лиц

До сих пор в Эстонии действовал принцип банковской тайны, который означает, что власти могут получить доступ к данным банковского счета человека или компании только в том случае, если они являются предметом какой-либо процедуры, например, налогового расследования или уголовного расследования со стороны налоговых органов. Теперь налоговые органы хотят регулярно проверять детали операций по банковским счетам всех людей и предприятий по своей базе данных, чтобы выяснить, не уклоняется ли кто от уплаты налогов.