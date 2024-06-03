Приближается долгожданный сезон отпусков и каникул, но лето также может принести с собой и различные риски для здоровья. В каких ситуациях и при каких проблемах со здоровьем можно получить помощь по консультационному телефону семейных врачей?
Напоминание ⟩ Во время отпуска помощь всегда можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220
«Инфолиния семейных врачей 1220 приходит на помощь в случаях, когда человеку нужно узнать, должен ли он в связи со своей проблемой обратиться в отделение неотложной помощи, к семейному врачу или медсестре или сможет справиться домашними средствами. Инфотелефон может помочь, если проблемы со здоровьем возникли вне рабочего времени семейного врача, в национальные праздники, во время отпуска вдали от дома или во время пребывания в другой стране», - сказала руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи Confido Диана Тимошова.
Согласно данным Confido, всего за первые пять месяцев этого года на инфолинию семейных врачей 1220 обратилось 108 336 человек. «Итого в будние дни мы помогли 69 061 звонившим, в выходные дни поступило 39 275 обращений. Чаще всего людей беспокоили проблемы, связанные с вирусами и с повышенной температурой (15 200 звонков), вопросы о лекарствах (15 351 звонок), опасения по поводу повышенного или пониженного артериального давления (9 401 звонок) и вопросы об организации системы здравоохранения (8 926 звонков). Также к нам чаще обращаются при болях в животе, различных мышечных болях и травмах. По сравнению с предыдущим годом, количество звонков, связанных с психическим здоровьем, выросло почти вдвое (2947 в 2023 году vs. 4559 в 2024 году), также заметен рост количества звонков, связанных с лекарствами (11 083 в 2023 году, 15 351 в 2024 году)», - рассказала Тимошова.
Летом на инфолинию семейных врачей можно получить помощь и рекомендации по лечению, например, легких травм и повседневных травм - таких как сотрясения мозга, раны и поверхностные ссадины, полученные в результате падения, а также уход за ожогами кожи. Летом также чаще встречаются проблемы с аллергическими реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями, вызванных укусами насекомых, по поводу которых также можно получить консультацию по инфотелефону 1220.
По запросу инфолиния семейных врачей также может предоставить для звонящего и персональную консультацию. Для этого человек перед началом консультации должен пройти аутентификацию с помощью мобильного идентификатора или Smart ID. Во время проведения персональной консультации по инфотелефону медики могут в экстренных случаях продлить рецепты на т.н. жизненно важные лекарства или внести запись на Портал здоровья о необходимости выписки листа нетрудоспособности, это можно сделать в выходные и праздничные дни с 8:00 до 22:00. За первые пять месяцев 2024 года было предоставлено 3482 персональных консультаций. Чаще всего их темой были просьбы продлить рецепт, но также было сообщали о необходимости выписки листа нетрудоспособности.
Инфолиния семейных врачей отвечает на звонки круглосуточно и без выходных. Позвонив на инфолинию, вы сможете получить консультацию как на эстонском, так и русском языках. Консультации на английском языке можно получить ежедневно с 15:00 до 17:00.
Какую информацию нужно собрать, прежде чем звонить по номеру 1220
прежде чем звонить, измерьте температуру у себя или нуждающегося человека (особенно важно для маленьких детей!)
если возможно, измерьте кровяное давление и частоту пульса и запишите данные цифры на бумаге
если вы принимаете лекарства, будьте готовы при необходимости назвать их консультанту
держите под рукой бумагу и ручку, чтобы при необходимости можно было записать инструкции по домашнему лечению
по возможности держите документ, удостоверяющий личность, под рукой
при звонке на короткий номер инфотелефона 1220 всегда действует стандартный тариф на услугу короткого телефонного номера, и цена определяется согласно прейскуранту телефонного оператора звонящего. Звонки на длинный номер инфотелефона +372 634 6630 бесплатны, если количество минут не превышает количество, указанное в договоре между вами и вашим телефонным оператором. Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте www.1220.ee.