Напоминание Во время отпуска помощь всегда можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220

«Инфолиния семейных врачей 1220 приходит на помощь в случаях, когда человеку нужно узнать, должен ли он в связи со своей проблемой обратиться в отделение неотложной помощи, к семейному врачу или медсестре или сможет справиться домашними средствами. Инфотелефон может помочь, если проблемы со здоровьем возникли вне рабочего времени семейного врача, в национальные праздники, во время отпуска вдали от дома или во время пребывания в другой стране», - сказала руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи Confido Диана Тимошова.

Согласно данным Confido, всего за первые пять месяцев этого года на инфолинию семейных врачей 1220 обратилось 108 336 человек. «Итого в будние дни мы помогли 69 061 звонившим, в выходные дни поступило 39 275 обращений. Чаще всего людей беспокоили проблемы, связанные с вирусами и с повышенной температурой (15 200 звонков), вопросы о лекарствах (15 351 звонок), опасения по поводу повышенного или пониженного артериального давления (9 401 звонок) и вопросы об организации системы здравоохранения (8 926 звонков). Также к нам чаще обращаются при болях в животе, различных мышечных болях и травмах. По сравнению с предыдущим годом, количество звонков, связанных с психическим здоровьем, выросло почти вдвое (2947 в 2023 году vs. 4559 в 2024 году), также заметен рост количества звонков, связанных с лекарствами (11 083 в 2023 году, 15 351 в 2024 году)», - рассказала Тимошова.