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Напоминание Во время отпуска помощь всегда можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220

Rus.Postimees
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В кабинете семейного врача.
В кабинете семейного врача. Фото: Marko Saarm

Приближается долгожданный сезон отпусков и каникул, но лето также может принести с собой и различные риски для здоровья. В каких ситуациях и при каких проблемах со здоровьем можно получить помощь по консультационному телефону семейных врачей?

«Инфолиния семейных врачей 1220 приходит на помощь в случаях, когда человеку нужно узнать, должен ли он в связи со своей проблемой обратиться в отделение неотложной помощи, к семейному врачу или медсестре или сможет справиться домашними средствами. Инфотелефон может помочь, если проблемы со здоровьем возникли вне рабочего времени семейного врача, в национальные праздники, во время отпуска вдали от дома или во время пребывания в другой стране», - сказала руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи Confido Диана Тимошова.

Согласно данным Confido, всего за первые пять месяцев этого года на инфолинию семейных врачей 1220 обратилось 108 336 человек. «Итого в будние дни мы помогли 69 061 звонившим, в выходные дни поступило 39 275 обращений. Чаще всего людей беспокоили проблемы, связанные с вирусами и с повышенной температурой (15 200 звонков), вопросы о лекарствах (15 351 звонок), опасения по поводу повышенного или пониженного артериального давления (9 401 звонок) и вопросы об организации системы здравоохранения (8 926 звонков). Также к нам чаще обращаются при болях в животе, различных мышечных болях и травмах. По сравнению с предыдущим годом, количество звонков, связанных с психическим здоровьем, выросло почти вдвое (2947 в 2023 году vs. 4559 в 2024 году), также заметен рост количества звонков, связанных с лекарствами (11 083 в 2023 году, 15 351 в 2024 году)», - рассказала Тимошова.

Летом на инфолинию семейных врачей можно получить помощь и рекомендации по лечению, например, легких травм и повседневных травм - таких как сотрясения мозга, раны и поверхностные ссадины, полученные в результате падения, а также уход за ожогами кожи. Летом также чаще встречаются проблемы с аллергическими реакциями, кожными высыпаниями и раздражениями, вызванных укусами насекомых, по поводу которых также можно получить консультацию по инфотелефону 1220.

По запросу инфолиния семейных врачей также может предоставить для звонящего и персональную консультацию. Для этого человек перед началом консультации должен пройти аутентификацию с помощью мобильного идентификатора или Smart ID. Во время проведения персональной консультации по инфотелефону медики могут в экстренных случаях продлить рецепты на т.н. жизненно важные лекарства или внести запись на Портал здоровья о необходимости выписки листа нетрудоспособности, это можно сделать в выходные и праздничные дни с 8:00 до 22:00. За первые пять месяцев 2024 года было предоставлено 3482 персональных консультаций. Чаще всего их темой были просьбы продлить рецепт, но также было сообщали о необходимости выписки листа нетрудоспособности.

Инфолиния семейных врачей отвечает на звонки круглосуточно и без выходных. Позвонив на инфолинию, вы сможете получить консультацию как на эстонском, так и русском языках. Консультации на английском языке можно получить ежедневно с 15:00 до 17:00.

Какую информацию нужно собрать, прежде чем звонить по номеру 1220

  • прежде чем звонить, измерьте температуру у себя или нуждающегося человека (особенно важно для маленьких детей!)

  • если возможно, измерьте кровяное давление и частоту пульса и запишите данные цифры на бумаге

  • если вы принимаете лекарства, будьте готовы при необходимости назвать их консультанту

  • держите под рукой бумагу и ручку, чтобы при необходимости можно было записать инструкции по домашнему лечению

  • по возможности держите документ, удостоверяющий личность, под рукой

  • при звонке на короткий номер инфотелефона 1220 всегда действует стандартный тариф на услугу короткого телефонного номера, и цена определяется согласно прейскуранту телефонного оператора звонящего. Звонки на длинный номер инфотелефона +372 634 6630 бесплатны, если количество минут не превышает количество, указанное в договоре между вами и вашим телефонным оператором. Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте www.1220.ee.

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