Скоро начнется сезон отпусков, когда люди чаще обычного выезжают за границу. Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк говорит, что в период отпусков важно сохранять трезвый ум, так как, к сожалению, поездки иногда сопряжены с риском попасть в ловушку и потерять деньги.
Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время отпуска
«Риск мошенничества возникает еще до начала отпуска – важно убедиться, что поставщики туристических услуг, проката автомобилей, страховок и жилья действительно существуют. Если компания неизвестна покупателю, необходимо проверить ее прошлое – один из самых простых способов сделать это – погуглить и поискать негативную информацию,» – сказал Кийк.
Он отметил, что если человек, отправляющийся в поездку, более подкован в проверке информации, то можно также легко посмотреть финансовые результаты компаний в Эстонии, например, поставщика турпакетов. Если компания находится в минусе или финансовые отчеты не были поданы, Кийк советует быть осторожным. Он признает, что поиск информации о зарубежных компаниях уже является более сложной задачей.
Кийк объяснил, что на самом деле все зависит от толерантности человека, покупающего путевку, к риску. Может случиться так, что цены у неизвестного поставщика туристических услуг будут в три раза ниже, чем у известного продавца, а на самом деле он может предложить качественный сервис. То же самое касается и людей, которые ищут себе жилье, например, через такие популярные порталы, как Booking и Airbnb.
Он признал, что может случиться и так, что поддельное объявление затеряется среди настоящих. «Реклама может выглядеть так же правдоподобно, как и у реального поставщика жилья, но тревожный сигнал должен прозвучать, если, например, плательщик перенаправляется на другую платформу, чтобы оплатить услугу,» – сказал Кийк.
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством отметил, что в сезон отпусков в Facebook также происходит много мошенничеств, когда люди видят англоязычный рекламный пост с такими ключевыми словами, как cheap, all-inclusive, travel option. Затем они кликают на этот пост, получают электронное письмо с предложением, производят оплату, а в итоге оказывается, что поставщика услуг не существует.
«После того как вы прибыли в пункт назначения, первый возможный этап мошенничества закончился, и наступает следующий, связанный в основном с использованием банковской карты. Не стоит выпускать карту из поля зрения, например, передавать ее продавцу, который уносит ее в подсобку. Существует риск, что таким образом с карты могут быть скопированы данные. Кроме того, всегда важно проверять суммы при совершении платежа – например, чтобы избежать операции на 100 евро вместо 10 евро. С этой целью также полезно просить чеки об оплате картой на случай возникновения споров впоследствии,» – сказал он.
Тем, кто арендует автомобиль в путешествии, Кийк рекомендует перед поездкой сделать фото или видео автомобиля.
«Чаще всего компании по прокату автомобилей не пытаются намеренно обмануть клиентов, но могут возникнуть ситуации, когда существующие повреждения не были должным образом устранены. Это также может привести к недоразумениям и спорам,» – признал Кийк.
Он добавил, что по возвращении домой важно просматривать выписки по счету, чтобы убедиться в отсутствии неожиданных или неизвестных расходов. Если такая проблема возникла, стоит обратиться в банк, чтобы узнать, какие меры можно принять.