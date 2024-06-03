Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время отпуска

«Риск мошенничества возникает еще до начала отпуска – важно убедиться, что поставщики туристических услуг, проката автомобилей, страховок и жилья действительно существуют. Если компания неизвестна покупателю, необходимо проверить ее прошлое – один из самых простых способов сделать это – погуглить и поискать негативную информацию,» – сказал Кийк.

Он отметил, что если человек, отправляющийся в поездку, более подкован в проверке информации, то можно также легко посмотреть финансовые результаты компаний в Эстонии, например, поставщика турпакетов. Если компания находится в минусе или финансовые отчеты не были поданы, Кийк советует быть осторожным. Он признает, что поиск информации о зарубежных компаниях уже является более сложной задачей.

Кийк объяснил, что на самом деле все зависит от толерантности человека, покупающего путевку, к риску. Может случиться так, что цены у неизвестного поставщика туристических услуг будут в три раза ниже, чем у известного продавца, а на самом деле он может предложить качественный сервис. То же самое касается и людей, которые ищут себе жилье, например, через такие популярные порталы, как Booking и Airbnb.