Таллиннцев просят не срывать дикорастущие орхидеи: за нарушение грозит штраф

К сожалению, ежегодно фиксируются случаи, когда люди срывают орхидеи, растущие вдоль тропинок. Это ставит под угрозу размножение этих видов в местах их естественного произрастания.

«Чаще всего люди собирают Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), поскольку его красивые пурпурные цветы, распускающиеся в конце мая, хорошо заметны в траве», – отмечает ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.

Однако в вазе дикорастущие орхидеи долго не простоят. «Лучше любоваться этими растениями в природе и оставлять эту возможность другим горожанам», – добавил Уустал.

Повреждение охраняемых видов, включая их несанкционированную пересадку, запрещено Законом об охране природы. «Иногда в местах обитания орхидей можно увидеть следы выкапывания растений, что свидетельствует о том, что растения, вероятно, были пересажены в частный сад. К сожалению, орхидным нужны особые условия выращивания, которые имеются в их естественной среде обитания, но отсутствуют в домашнем саду. Поэтому грустно видеть эти ямки, ведь это очередная потеря для природы – скорее всего, в саду растение погибнет», – отметил Уустал.

Недавно Таллинн также поддержал публикацию книги Райнара Курбеля «Таллиннские орхидеи. Путеводитель по городской природе», которая знакомит с самыми важными зелеными зонами столицы на примере произрастающих там орхидей.