Эстонская компания Panamir, производящая какао и продающая какао-бобы, в прошлом году значительно увеличила оборот, прибыль компании выросла более чем вдвое, пишет dv.ee.
Эстонский производитель какао увеличил продажи в Россию и Беларусь
Оборот Panamir, имеющей фабрику в Кейла, вырос на 31% и составил в 2023 году 73,7 миллиона евро. Рост пришелся на Россию и Беларусь, являющимися на данный момент основными рынками, но в прошлом году выросли продажи и в Польше.
Из годового отчета видно, что продажи Panamir в Россию за год увеличились на 25%, составив 40,5 миллиона евро. Продажи в Беларусь выросли почти на 12 процентов, составив 22,3 миллиона евро, а наибольший рост был в Польше, где выручка увеличилась более чем в семь раз, составив 8,7 миллиона евро.
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