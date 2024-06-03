Эстонский производитель какао увеличил продажи в Россию и Беларусь

Оборот Panamir, имеющей фабрику в ​​Кейла, вырос на 31% и составил в 2023 году 73,7 миллиона евро. Рост пришелся на Россию и Беларусь, являющимися на данный момент основными рынками, но в прошлом году выросли продажи и в Польше.

Из годового отчета видно, что продажи Panamir в Россию за год увеличились на 25%, составив 40,5 миллиона евро. Продажи в Беларусь выросли почти на 12 процентов, составив 22,3 миллиона евро, а наибольший рост был в Польше, где выручка увеличилась более чем в семь раз, составив 8,7 миллиона евро.