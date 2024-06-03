Руководитель команды Тянака о победе: это показало, чего можно достичь при грамотном подходе

«Безусловно, это было крайне эмоциональное завершение ралли. Казалось, что победа вновь от нас ускользнет, но Отть накануне решил действовать мудро. И нынешний результат продемонстрировал, что умный подход может сочетаться с серьезным опытом и правильным настроем в нужное время, что принесет в итоге отличную победу», - прокомментировал Абитебул.

Это первая победа Тянака для Hyundai после этапа чемпионата мира в Бельгии 2022 года. В 2023 году Тянак выступал за M-Sport и выиграл два этапа ралли чемпионата мира — в Швеции и Чили. «Для него это фантастический момент. Это мощный шаг в чемпионской гонке и отличный командный результат, поскольку Дани Сордо также поднялся на подиум.

В эти выходные он сделал именно то, что мы ожидали от него в команде, и приятно видеть их обоих на этом подиуме, что подчеркивает нашу конкурентоспособность», - похвалил Абитебул Тянака и Сордо, который занял третье место – Себастьена Ожье (Toyota) занял второе.