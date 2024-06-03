Предвыборные рейтинги в Европарламент: социал-демократы вернули лидерство

«Если предположить, что Центристская партия все же получит свой мандат, остается разделить еще два места. Одно из этих двух мест точно достанется социал-демократам. А за последнее оставшееся место будут бороться Партия реформ и “Отечество”», - отметил он.

По его словам, для Партии реформ потеря этого места стала бы значительным поражением, поскольку они потеряли бы одно из своих текущих двух мест. «В то же время для “Отечества” это была бы большая победа, поскольку они получили бы на одно место больше, чем сейчас. Если предположить, что Центристская партия останется без мандата, тогда есть значительная вероятность такого исхода выборов, который принесет обеим, и “Отечеству” и Партии реформ, по два мандата на этих выборах. Вероятность того, что EKRE получит два места, довольно низка», - добавил Мёлдер.

Хотя основная борьба за второе место идет между «Отечеством» и Партией реформ, он отметил, что важно понимать, что они конкурируют за голоса не столько друг с другом, сколько с социал-демократами, в частности с Мариной Кальюранд.

«Она - кандидат, который мобилизует значительную поддержку среди тех, чьи обычные партийные предпочтения могли бы быть за “Отечество” или Партию реформ. Таким образом, в борьбе между последними двумя успешнее окажется та партия, которая сможет наиболее эффективно вернуть голоса, ушедшие за социал-демократов», - отметил Мёлдер.