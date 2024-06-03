Если в середине мая партия «Отечество» возглавляла рейтинговую таблицу на выборах в Европарламент, то теперь лидером стали социал-демократы.
Предвыборные рейтинги в Европарламент: социал-демократы вернули лидерство
Перевод: Сергей Светлов
Согласно предвыборному опросу, проведенному Институтом общественных исследований и компанией Norstat Eesti, 16,3% избирателей поддерживают социал-демократку Марину Кальюранд, 11,6% - Урмаса Паэта из Партии реформ и 9,8 % - Яака Мадисона из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
Среди партий наибольшей популярностью пользуется СДПЭ - 22,1%, за ней следует «Отечество» - 20,1% и Партия реформ - 17,8 %.
За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас из «Отечества» с 7,3%, Юри Ратас также из «Отечества» с 5,9% и Михаил Кылварт из Центристской партии с 5,4%. Самым популярным независимым кандидатом является Танель Тальве с 1,2%.
Наибольшие изменения по сравнению с результатами середины мая произошли в поддержке социал-демократов, которые вновь вышли в лидеры, опередив «Отечество» и Партию реформ. За тройкой лидеров следуют EKRE с 15,5%, Центристская партия с 9,3%, Партия правых с 4,8% и «Ээсти 200» с 4,7%.
Опрос провела Norstat Eesti AS, в нем приняли участие 3502 избирателя, имеющих право голоса.
Доцент Института политических исследований имени Юхана Шютте Тартуского университета Мартин Мёлдер сказал, что согласно последним результатам опроса, с очень большой вероятностью по крайней мере четыре партии получат минимум одно место в Европейском парламенте.
«Одно место точно получат EKRE, Партия реформ, “Отечество” и социал-демократы. Партия правых и “Ээсти 200” останутся у дверей Европарламента. У Центристской партии сейчас также серьезная вероятность присоединиться к ним. Поддержка центристов находится на грани - доля процента и место им было бы обеспечено, доля процента меньше, и они бы определенно остались без своего единственного места», - сказал Мёлдер.
«Если предположить, что Центристская партия все же получит свой мандат, остается разделить еще два места. Одно из этих двух мест точно достанется социал-демократам. А за последнее оставшееся место будут бороться Партия реформ и “Отечество”», - отметил он.
По его словам, для Партии реформ потеря этого места стала бы значительным поражением, поскольку они потеряли бы одно из своих текущих двух мест. «В то же время для “Отечества” это была бы большая победа, поскольку они получили бы на одно место больше, чем сейчас. Если предположить, что Центристская партия останется без мандата, тогда есть значительная вероятность такого исхода выборов, который принесет обеим, и “Отечеству” и Партии реформ, по два мандата на этих выборах. Вероятность того, что EKRE получит два места, довольно низка», - добавил Мёлдер.
Хотя основная борьба за второе место идет между «Отечеством» и Партией реформ, он отметил, что важно понимать, что они конкурируют за голоса не столько друг с другом, сколько с социал-демократами, в частности с Мариной Кальюранд.
«Она - кандидат, который мобилизует значительную поддержку среди тех, чьи обычные партийные предпочтения могли бы быть за “Отечество” или Партию реформ. Таким образом, в борьбе между последними двумя успешнее окажется та партия, которая сможет наиболее эффективно вернуть голоса, ушедшие за социал-демократов», - отметил Мёлдер.