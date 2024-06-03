Когда министр экономики и информационных технологий публично заявляет об отсутствии в правительстве совместных усилий и консенсуса в экономической политике, он констатирует факт, который может видеть каждый эстонец и каждый предприниматель, пишет Рихо Террас, член Европарламента и вице-председатель «Отечества».
РИХО ТЕРРАС ⟩ Неспособное принимать решения правительство представляет угрозу для безопасности
Перевод: Павел Соболев
Девять кварталов спада подряд отбросили нашу экономику на шесть лет назад, и правительство не может предложить никакого решения. Когда ездишь по Эстонии, все больше слышишь от предпринимателей о том, что они решили свернуть свою деятельность. «Думаешь, как долго ты еще сможешь справляться?», - говорится словно одним голосом.
Становится только хуже
По данным Департамента статистики, ВВП в первом квартале этого года снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партия реформ и другие правительственные партии - мастера находить оправдания, но они не могут предложить каких-либо существенных решений. Вместо этого кризис усугубляется нестабильной экономической политикой и повышением налогов.
Однако эта неопределенность, созданная правительством, является сигналом для инвестора и потребителя о том, что ситуация будет еще хуже. По словам члена правительства, отвечающего за предпринимательство, и Латвия, и Литва приняли более разумные решения, чем Эстония. Куда же делся наш разум?
Премьер-министр Кая Каллас, которая, по крайней мере, на бумаге возглавляет либеральную правящую партию, в реальной жизни застряла в роли стигматизирующей предпринимательство и бросающей в него палки силы.
Ситуацию усугубляет откровенно лживая риторика. Не проходит и минуты, чтобы Партия реформ не использовала гособорону как оправдание плохого состояния государственного бюджета. Однако, глядя на цифры, каждый может увидеть, что за последние два года объем бюджета увеличился на 6,4 млрд евро. Однако в гособорону вложено дополнительно лишь 557 млн евро, и это решения предыдущего правительства.
Однако подобная ложь и поиск оправданий вредят нашей безопасности. С помощью этой лжи пытаются игнорировать предложение главкома Сил обороны инвестировать дополнительно 1,6 млрд евро в национальную оборону для обеспечения безопасности Эстонии. Таким образом, политика сегодняшнего правительства Партии реформ ослабляет как экономику, так и безопасность Эстонии.
Некомпетентность и неспособность принимать решения
Вдобавок ко всему, слабая экономика будет мешать согласованию любого процента расходов на оборону. В случае снижения экономики третий год подряд нам следует перестать рассчитывать расходы на оборону в процентах от ВВП, а договориться о сумме, которая действительно необходима, с учетом коэффициента инфляции.
Однако есть и другая тревожная сторона хронического упрямства правительства. Нерешительность и разногласия создают негативную культуру управления, которая может иметь болезненные последствия в ситуациях, когда антикризисное управление заключается не только в отыгрывании кризисных ситуаций в рамках учений. Отсутствие доверия и сотрудничества внутри кабинета министров представляет собой очень серьезный риск в ситуации, когда необходима решительность и согласованное руководство.
Целью выборов должно быть то, чтобы народ Эстонии доверил той или иной политической силе руководить страной и принимать решения с помощью своего голоса. В идеале эти решения должны укрепить экономику, безопасность и благосостояние Эстонии. Но что делать с правительством, которое некомпетентно и нерешительно?
Минимум, что они могли бы сделать, это прислушаться к советам предпринимателей: будьте добры, передохните и какое-то время ничего не делайте, вместо того, чтобы каждым новым своим шагом увеличивать хаос и неопределенность.