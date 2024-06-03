РИХО ТЕРРАС Неспособное принимать решения правительство представляет угрозу для безопасности

Перевод: Павел Соболев

Девять кварталов спада подряд отбросили нашу экономику на шесть лет назад, и правительство не может предложить никакого решения. Когда ездишь по Эстонии, все больше слышишь от предпринимателей о том, что они решили свернуть свою деятельность. «Думаешь, как долго ты еще сможешь справляться?», - говорится словно одним голосом.

Становится только хуже

По данным Департамента статистики, ВВП в первом квартале этого года снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Партия реформ и другие правительственные партии - мастера находить оправдания, но они не могут предложить каких-либо существенных решений. Вместо этого кризис усугубляется нестабильной экономической политикой и повышением налогов.

Однако эта неопределенность, созданная правительством, является сигналом для инвестора и потребителя о том, что ситуация будет еще хуже. По словам члена правительства, отвечающего за предпринимательство, и Латвия, и Литва приняли более разумные решения, чем Эстония. Куда же делся наш разум?

Премьер-министр Кая Каллас, которая, по крайней мере, на бумаге возглавляет либеральную правящую партию, в реальной жизни застряла в роли стигматизирующей предпринимательство и бросающей в него палки силы.