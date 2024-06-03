ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОГРАММОЙ Эстония отметит 140-ю годовщину флага

С речью выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма.

Флаг будет поднят под аккомпанемент гимна Эстонской Республики. При поднятии флага ассистируют Эуген Химма из Общества эстонского флага, Янар Кюнамяги из Эстонского студенческого общества , Уку Аарон из Лаагриской школы и Айви Юргенсон из Эстонского национального музея.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, академических и патриотических обществ и объединений.

Выступят Таллиннский полицейский оркестр и хоры. В исполнении хоров прозвучат произведения «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 14:00 до 19:00. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Для более слаженной организации с 13:30 в Губернаторском саду начнется раздача бесплатных входных билетов, на которых будет указано время посещения башни. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни. Рекомендуется получить входные билеты заранее, чтобы обеспечить место в группе.

В этот день в Губернаторском саду можно будет сфотографироваться на фоне тематической фотостены, посвященной флагу. В продаже - мороженое и прохладительные напитки.

Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен и благословлен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага исполнится 140 лет.