Определен победитель конкурса «Школа года 2024»

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, победа в конкурсе доказывает, что Йыхвиская гимназия - сильная и разносторонняя школа Ида-Вирумаа, предлагающая очень хорошее образование на эстонском языке. «И нынешний победитель, и все участвовавшие в конкурсе школы, безусловно, являются источником вдохновения для других учебных заведений, а кому-то могут дать импульс при выборе профессии учителя», - сказала министр.

Директор ставшей «Школой года 2024» Йыхвиской гимназии Татьяна Айт отметила, что признание показывает, что учебное заведение на верном пути, и последовательная работа по развитию школы принесла свои плоды. «Тема конкурса в этом году - сотрудничество, и Йыхвиская гимназия тесно сотрудничает с партнерами и обществом. Поэтому это звание принадлежит также нашим хорошим партнерам по сотрудничеству, благодаря которым учебный путь наших учеников становится более разнообразным, увлекательным и практичным», - сказала Айт.

Она отметила, что победа - не единственное, что имеет значение в конкурсе «Школа года». «Необходимы формы признания, привлекающие общенациональное внимание; мы должны ценить высококачественное образование и профессию учителя, предлагаемые в Эстонии».

Айт назвала конкурс важным и для молодежи, поскольку признание мотивирует работать ради лучшего будущего.

В центре внимания конкурса в этом году была реализация интересных форм сотрудничества и интеграция формального и неформального обучения.

Почетное второе место конкурса «Школа года 2024» завоевала школа Раазику, а третье место по итогам жюри и народного голосования досталось школе Святого Иоанна.

Всего на это звание подали заявки 24 школы.

Обладатель звания «Школа года 2024» определялся по результатам оценок жюри и народного голосования.

В 2023 году звание Школы года получила начальная школа Метскюла, в 2022 году - Ляэнемааская общая гимназия, в 2021 году - начальная школа Уулу, в 2020 году - Выруская гимназия, в 2019 году - Вильяндиская гимназия, а в 2018 году - Таллиннская 32-я средняя школа.