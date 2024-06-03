SEB: подразделение банка в РФ оказывает услуги лишь компаниям из Скандинавии и Германии

«Это компании, с которыми у нас прочные отношения в Скандинавских странах и в Германии. Им нужен банк для размещения вкладов, и у них нет доступа к другим услугам, кроме размещения вкладов в SEB в России. (...) Но у этих вкладов есть срок действия, их нельзя просто закрыть. Один еще остался. Но мы говорим о небольших однозначных цифрах в долларах США. А вклады у нас есть, потому что перевести деньги из России невозможно», - рассказал Язди порталу деловых новостей Verslo zinios.