Российское подразделение банка SEB закрывается так быстро, насколько это возможно, а у банка никогда не было и нет российских компаний в российском подразделении, заявил Масих Язди, руководитель финансового отдела банка SEB.
SEB: подразделение банка в РФ оказывает услуги лишь компаниям из Скандинавии и Германии
«Это компании, с которыми у нас прочные отношения в Скандинавских странах и в Германии. Им нужен банк для размещения вкладов, и у них нет доступа к другим услугам, кроме размещения вкладов в SEB в России. (...) Но у этих вкладов есть срок действия, их нельзя просто закрыть. Один еще остался. Но мы говорим о небольших однозначных цифрах в долларах США. А вклады у нас есть, потому что перевести деньги из России невозможно», - рассказал Язди порталу деловых новостей Verslo zinios.
По его словам, для закрытия банка в России необходима подпись президента России.
«У нас нет амбиций в России. Мы просто закрываем бизнес как можно быстрее и сбалансированным образом, оберегая наших сотрудников, что является нашим главным приоритетом, защищая наших клиентов и наш торговый знак», - подчеркнул он.