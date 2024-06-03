РАЙНЕР САКС Украина начала методично атаковать тылы россиян

Перевод: Павел Соболев

Президент Украины Зеленский выступил на Сингапурском форуме по безопасности. Он отметил, среди прочего, что 106 стран заявили о своем участии в украинской мирной конференции в Швейцарии. Президент также добавил, что некоторые страны начали сотрудничать в целях недопущения участия в конференции России.

Пока известно, что среди важных стран только Саудовская Аравия не будет участвовать в форуме в Швейцарии. Президент Украины действительно заявил, что они пригласили делегацию Палестины как независимого государства на швейцарскую мирную конференцию, но, по крайней мере, для Саудовской Аравии более важны другие соображения, касающиеся отношений с Россией и Китаем.

ЦРУ вербует агентов из России

CNN опубликовала материал без конкретного источника о том, как нападение России на Украину дало спецслужбам США исключительную возможность вербовать агентов в высших эшелонах российских правительственных учреждений. Упоминаются также русскоязычные обращения, опубликованные ЦРУ в социальных сетях и адресованные российским чиновникам.

Компания призвана сотрудничать с США по патриотическим мотивам. И сюжет CNN, и призывы в социальных сетях - это прежде всего троллинг российских лидеров, но в то же время эта тема вполне реальная. В российской власти наверняка есть чиновники разного уровня, которые понимают, какой катастрофой может закончиться агрессия против Украины.