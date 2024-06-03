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РАЙНЕР САКС Украина начала методично атаковать тылы россиян

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Вчера ракетным ударом HIMARS была уничтожена российская база под Шебелкино в Белгородской области
  • Активность российских атак продолжает снижаться

В российской власти наверняка есть чиновники разного уровня, которые понимают, чем может закончиться агрессия против Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Президент Украины Зеленский выступил на Сингапурском форуме по безопасности. Он отметил, среди прочего, что 106 стран заявили о своем участии в украинской мирной конференции в Швейцарии. Президент также добавил, что некоторые страны начали сотрудничать в целях недопущения участия в конференции России.

Пока известно, что среди важных стран только Саудовская Аравия не будет участвовать в форуме в Швейцарии. Президент Украины действительно заявил, что они пригласили делегацию Палестины как независимого государства на швейцарскую мирную конференцию, но, по крайней мере, для Саудовской Аравии более важны другие соображения, касающиеся отношений с Россией и Китаем.

ЦРУ вербует агентов из России

CNN опубликовала материал без конкретного источника о том, как нападение России на Украину дало спецслужбам США исключительную возможность вербовать агентов в высших эшелонах российских правительственных учреждений. Упоминаются также русскоязычные обращения, опубликованные ЦРУ в социальных сетях и адресованные российским чиновникам.

Компания призвана сотрудничать с США по патриотическим мотивам. И сюжет CNN, и призывы в социальных сетях - это прежде всего троллинг российских лидеров, но в то же время эта тема вполне реальная. В российской власти наверняка есть чиновники разного уровня, которые понимают, какой катастрофой может закончиться агрессия против Украины.

Конечно, российский лидер и его окружение боятся людей, которые так думают, и боятся возможных действий таких людей, таких как предательство или даже попытка государственного переворота. Подобные события присущи историческому коду российской политической системы, примеры тому можно привести из российской истории, и российские лидеры пытаются обезопасить себя от подобных угроз.

ЦРУ, конечно, не сообщает публично о реальном прогрессе своей кампании. Важно, что хорошо подготовленный новостной поток на эту тему углубляет паранойю российского руководства и способствует неадекватной оценке ситуации и вытекающим отсюда ошибкам в процессе принятия решений.

Российские атаки

Наступательная активность России на всех фронтах вчера еще в большей степени снизилась. По сравнению с тремя предшествующими днями ранее, атак было на треть меньше.

Признаков активного контрнаступления украинских сил в Харьковской области нет. Активность украинской артиллерии значительно возросла. Вчера ракетным ударом HIMARS была уничтожена российская военная база под Шебелкино в Белгородской области. По некоторым данным, там же находились и огневые устройства «Искандеров».

Севернее Белгорода были поражены зенитные системы С-300. Похоже, что высшее командование российской армии все равно будет застигнуто врасплох стремительными ракетными атаками Украины. В СМИ распространяется новость о том, что в направлении Харькова собираются новые российские подразделения для продолжения наступления.

Поскольку сейчас Украина начала методично обрабатывать тылы российской армии в этом регионе, российскому военному командованию приходится реорганизовать в этом районе свои тыловые объекты и логистику, прежде чем оно сможет начать оказывать большее давление на украинские части. Вчера была предпринята попытка наступления чуть более крупного бронетанкового соединения в районе села Старица вблизи Волчанска, но успеха россиянам добиться не удалось из-за очень больших потерь.

На направлении Сватово и Северодонецка российская армия продолжает наступление в районе Купянска, однако активность войск третий день подряд ниже, чем в предыдущие недели. В направлении Лимана российская армия продолжает планомерно осуществлять по 3-5 атак в день, которые приносят потери, но не приносят успеха. Активность российских подразделений остается более высокой в ​​направлении Северска, но успеха россияне вчера там не добились.

В Бахмутском районе атаки российской армии успеха не принесли. Удары осуществляются как непосредственно по городу Часов Яр, так и южнее Бахмута, в районе сел Клещеевка и Андреевка.

Активность российских подразделений наиболее высока в районе Донецка, попытки атак предпринимались как к западу от города, в районе Авдеевки, так и южнее, в районе Красногоровки. У Авдеевки российским войскам удалось немного улучшить свои позиции.

Российские подразделения уже несколько недель очень интенсивно атакуют этот район, и потери войск стали слишком велики, чтобы продолжать в том же темпе. Пока можно сказать, что попытка наступления российских войск в направлении Харькова существенно не помогала наступлению российской армии под Донецком.

На Южном фронте проходят плановые наступательные мероприятия в районе населенных пунктов Старомайорск и Работино, но они не дали результатов. Украинские позиции на восточном берегу Днепра подвергаются сравнительно активным атакам, но безрезультатно.

Вчера российская армия также нанесла ракетный удар в районе Одесского порта, но его точные результаты пока не опубликованы. В Минобороны России заявили, что уничтожены объекты военного украинского флота. Публикация подобного сообщения означает, что, по мнению российского военного командования, общий медийный имидж военных событий для него негативен. Украина вообще не использовала имеющиеся в ее распоряжении старые корабли советской эпохи с начала войны.

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