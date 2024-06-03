В Министерстве образования рассказали, будет ли вводиться запрет на использование смартфонов в школах

Для того, чтобы дети не отвлекались от учебы, использование смартфонов и подобных устройств строго ограничено, например, в школах Швеции, Франции и Нидерландов. В Эстонии каждая школа может устанавливать свои собственные правила, и Министерство образования не планирует вводить какие-либо повсеместные ограничения, пишет Rus.ERR.