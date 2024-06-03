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В Министерстве образования рассказали, будет ли вводиться запрет на использование смартфонов в школах

rus.postimees.ee
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Смартфоны. Снимок иллюстративный
Смартфоны. Снимок иллюстративный Фото: Toomas Huik

Для того, чтобы дети не отвлекались от учебы, использование смартфонов и подобных устройств строго ограничено, например, в школах Швеции, Франции и Нидерландов. В Эстонии каждая школа может устанавливать свои собственные правила, и Министерство образования не планирует вводить какие-либо повсеместные ограничения, пишет Rus.ERR.

Главный эксперт по общему образованию и молодежной политике Министерства образования Хелле Халлик заявила, что есть признаки чрезмерного использования смартфонов, но министерство не считает необходимым всеобщий запрет.

По словам Халлик, важно, чтобы каждая школа самостоятельно могла устанавливать свои собственные правила на этот счет.

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