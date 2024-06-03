Если в эстонских или финских русскоязычных группах задать этот вопрос о том, почему соседи закрываются от России, тебе ответят: русофобия. И продолжат возмущаться, что Эстония на границе не предоставляет должный сервис: нет круглосуточного обслуживания, носильщиков, скамеек, туалетов-буфетов... Одним словом, унижает человеческое достоинство. При этом все едут в Россию, где, конечно же, человеческое достоинство очень уважают, пишет колумнист Ева Пунш.
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Обзор ⟩ «Мне пришлось самой чемодан поднимать!» Россияне требуют «сервиса» и предлагают брать с нарвитян плату за пересечение границы
Сначала был ковид. Мир схлопывался, границы закрывались, но мост Дружбы между ЕС и РФ функционировал. Обвального потока не было, но ручеек людей не пересыхал. В те времена даже вернули в эксплуатацию пешеходный переход «Нарва 2», в народе - Парусинку.