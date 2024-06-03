24-летний Цирк квалифицировался четвертым в отборочных соревнованиях на дистанции 200 м вольным стилем со временем 1:48,73. В финале он сумел улучшить свое время - 1,47,89, что принесло ему третье место, завоеванное в плотнейшей конкуренции.

«Это был немного неожиданный результат, но я принимаю его с радостью», - сказал Цирк после финала, в котором его отделяло лишь 0,35 секунды от лучшей отметки сезона, которую он установил на чемпионате мира.

«Поскольку я плыл рядом с действующим чемпионом мира Хваном, то знал, что его тактика заключается в том, чтобы начать быстро. Я также решительно перенял его тактику. Во второй половине дистанции пришлось немного поплатиться за такое решение, но в целом тактика себя оправдала», - рассказал пловец.

Победителем стал Хван Сону, представлявший Южную Корею (1,46,23). За ним последовал его соотечественник Ли Хо-Джун (1:46,63). На последних 50 метрах Цирка пытался догнать рекордсмен мира на дистанции 200 метров баттерфляем Кристоф Милак, но ему пришлось довольствоваться четвертым местом, проиграв эстонцу 0,13 секунды. Кроме того, наш пловец обошел и действующего олимпийского чемпиона Томаса Дина, финишировавшего лишь седьмым.

Старт последней части гонки довольно долго откладывался, была даже вероятность, что соревнования придется прервать.

«Качество воды вечером было из рук вон, очень трудно было видеть дно бассейна, хотя это для нас важно: тогда мы знаем, когда делать поворот и где финишная стенка», — пояснил Зирк.

В целом подопечный Тома Раштона очень доволен, что с каждым стартом лишь улучшает свои показатели.

«Если посмотреть на этапы в Барселоне и Монако, там все шло по нарастающей, и завершить соревнования медалью, где рядом с тобой плывут такие именитые спортсмены, очень круто».

Две недели Цирк проведет на родине, а 17 июня выйдет на старт чемпионата Европы, где он будет соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.