Пропавшие весной: мать с тремя детьми не найдена до сих пор

Женщина и трое ее детей, которые в мае отправились из приюта в продуктовый банк и исчезли, до сих пор не найдены. Несмотря на то, что есть основание полагать, что они покинули Эстонию, стражи порядка просят связаться с ними тех, у кого есть какая-то полезная информация.