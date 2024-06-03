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Пропавшие весной: мать с тремя детьми не найдена до сих пор

Rus.Postimees
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Женщина и трое ее детей, которые в мае отправились из приюта в продуктовый банк и исчезли, до сих пор не найдены. Несмотря на то, что есть основание полагать, что они покинули Эстонию, стражи порядка просят связаться с ними тех, у кого есть какая-то полезная информация.

23 мая пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что требуется помощь в поисках 29-летней Асмы, десятилетней Кати, девятилетних Битула и Мохамада.

Накануне в 10:50 мать с тремя детьми отправилась из расположенного в Нымме приюта в Продуктовый банк в Ласнамяэ, но до него они так и не добрались. Не вернулась они и в приют.

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