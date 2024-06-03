Легкоатлет Хэнк-Герхард Хаузенберг вновь доказал, что Эстония - страна десятиборья.
Страна десятиборцев: побит юниорский рекорд Эстонии
Младший брат Ханса-Кристиана Хаузенберга набрал 6788 очков на командном многоборье чемпионата Балтии, что является рекордом Эстонии в возрастной группе до 16 лет. Предыдущий рекорд (6704 очка) был установлен в 2020 году и принадлежит Ромету Киви.
Рекорды Эстонии в десятиборье:
U18: Ханс-Кристиан Хаузенберг 7713 (2015)
U20: Йоханнес Эрм 8141 (2017)
U23: Йоханнес Эрм 8445 (2019)
Взрослые: Эрки Ноол 8815 (2001)