Страна десятиборцев: побит юниорский рекорд Эстонии

Младший брат Ханса-Кристиана Хаузенберга набрал 6788 очков на командном многоборье чемпионата Балтии, что является рекордом Эстонии в возрастной группе до 16 лет. Предыдущий рекорд (6704 очка) был установлен в 2020 году и принадлежит Ромету Киви.