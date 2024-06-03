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Страна десятиборцев: побит юниорский рекорд Эстонии

rus.postimees.ee
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Хэнк-Герхард Хаузенберг.
Хэнк-Герхард Хаузенберг. Фото: EKJL/FACEBOOK

Легкоатлет Хэнк-Герхард Хаузенберг вновь доказал, что Эстония - страна десятиборья.

Младший брат Ханса-Кристиана Хаузенберга набрал 6788 очков на командном многоборье чемпионата Балтии, что является рекордом Эстонии в возрастной группе до 16 лет. Предыдущий рекорд (6704 очка) был установлен в 2020 году и принадлежит Ромету Киви.

Рекорды Эстонии в десятиборье:

U18: Ханс-Кристиан Хаузенберг 7713 (2015)

U20: Йоханнес Эрм 8141 (2017)

U23: Йоханнес Эрм 8445 (2019)

Взрослые: Эрки Ноол 8815 (2001)

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