Рано утром в воскресенье, в 3.57, в центр тревоги поступило сообщение, что в районе Вийратси нетрезвая женщина взялась переплыть озеро Вильянди.
На озере Вильянди спасли пытавшуюся переплыть его нетрезвую женщину
Как сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаского спасательного центра, женщина исчезла из виду, и появились основания подозревать, что она может тонуть. Спасатели на лодке вовремя подоспели к ней, подняли ее в лодку и доставили на берег.
Спасатели предупреждают, что большое количество случаев гибели на воде связано с чрезмерным употреблением алкоголя и переоценкой собственных навыков плавания и физических возможностей. Чтобы спасти жизнь другу, не позволяйте ему идти купаться в нетрезвом виде; при необходимости на помощь могут прийти спасатели или полиция, напоминают спасатели.