Все звезды будут в Ида-Вирумаа: скоро зазвучит «Музыка семи городов»

Фестиваль, отметивший в прошлом году четверть века, порадует гостей классической и эстрадной музыкой, балетом, джазом и фолком. В афише – целая россыпь звездных имен: Йохан Рандвере, Марианна Лейбур, Оливер Куузик, Герли Падар, Калле Сепп и другие.

Открытие фестиваля состоится на сцене Йыхвиского концертного дома, где будет представлена танцевально-музыкальная программа, созданная в сотрудничестве с солистами Эстонского национального балета Кэтлин Оя и Кристиано Принчипато и пианистом Йоханом Рандвере. Сюжет связан воедино лучшими образцами эстонской лирики. Жемчужины классической музыки от Листа до Бетховена прозвучат в сопровождении танцевальных номеров эстонских хореографов.

Вечером 20 июня певица Марта Лотта Кукк, известная по телешоу «Эстония ищет суперзвезду», выступит в кафе парка Тойла в дуэте с гитаристом Йоханнесом Пихлаком. Вечером 27 июня на мызе Сака состоится необычный концерт: тенор Оливер Куузик со своими добрыми друзьями Маргусом Каппелем (фортепиано), Андреасом Лендом (виолончель) и Мари-Лийз Уйбо (скрипка) представят вниманию публики любимый летний репертуар: песни группы Ruja и композитора Раймонда Валгре, а также хиты Георга Отса и других известных исполнителей.

Вечером 2 июля в центре "Vaba Lava" музыкант Яак Туксам и композитор Айн Аган представят поэзию Хейти Тальвика, Эрнста Энно, Юхана Вийдинга и других авторов. 4 июля во дворике Белой виллы в Тойла выступит трио Эгерта Мильдера, а вечером 6 июля в Вока состоится концерт Герли Падар и Калле Сеппа, посвященный легендам эстонской музыки – Сильви Врайт и Мати Нууде, известному по ансамблю "Apelsin".

9 июля в Азери можно будет услышать классику эстонского джаза в исполнении Йоэля Реммеля и Марианны Лейбур. Вечером 13 июля квартет виолончелистов "C-JAM" представит в Кохтла-Ярвеском парке программу, в которой переплетены разные стили и эпохи, от Генделя и Брамса до неожиданных аранжировок из репертуара "Queen" и "Guns'n'Roses". Фестиваль завершится 14 июля семейным концертом "Lolala", на который приглашаются юные и взрослые поклонники музыки.

Вход на многие концерты – свободный.