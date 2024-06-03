Неровный старт выборов в Европарламент: веб-сайт столкнулся с техническими сбоями

Перевод: Сергей Светлов

ERR писал, что в понедельник утром около девяти часов было невозможно скачать соответствующее приложение для голосования на операционной системе Windows - сайт предлагал приложение для голосования, предназначенное для Linux. Немного позже на главной странице сайта valimised.ee появились приложения для голосования для Windows, Mac и Linux. Однако даже при загрузке правильной версии невозможно было просмотреть список кандидатов или проголосовать онлайн.

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ прокомментировал Postimees, что через несколько минут после публикации приложения для голосования на сайте выборов некоторым пользователям отображалось приложение для другой операционной системы. «В настоящее время все версии приложения для голосования доступны на сайте выборов», - подчеркнул Койтмяэ.

Он объяснил, что у некоторых пользователей загрузка приложения для голосования блокируется, так как не все браузеры считают приложение безопасным. «Государственная служба по организации выборов сейчас занимается выяснением причины, по которой некоторые веб-браузеры считают файл вредоносным и блокируют его загрузку», - сказал он, добавив, что система электронного голосования, само голосование и проверка голосов работают в обычном режиме.

По состоянию на 11:30 электронно проголосовало более 5 000 избирателей.