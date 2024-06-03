Иностранцы проявили огромный интерес к обучению в Эстонии на ветеринара

Перевод: Павел Соболев

До конца мая граждане стран Евросоюза, Европейской экономической зоны, Грузии, Швейцарии, Великобритании и Турции могли подать заявки на три англоязычные программы обучения: на шестилетнюю интегрированную программу обучения в бакалавриате и магистратуре в области ветеринарной медицины, а также на две магистерские программы в области ландшафтной архитектуры и управления окружающей средой в условиях изменения климата. Прием документов от студентов из третьих стран завершается раньше.

По словам Вайке Рейснер, главного специалиста учебного отдела Эстонского университета естественных наук, так и ожидалось, что больше всего заявок будет получено на учебную программу по ветеринарной медицине. «Финские кандидаты вновь проявили большой интерес к тому, чтобы поехать к нам учиться на ветеринара: всего на эту учебную программу поступило 71 заявление, и из них 46 кандидатов были из Финляндии. Наше ветеринарное образование находится на высоком уровне и известно как в странах нашего региона, так и за его пределами», - заявила Рейснер.

Конкурс на англоязычные магистерские программы «Экологический менеджмент в условиях изменения климата» и «Ландшафтная архитектура» был несколько меньшим, и с 13 по 21 июня на них будет открыт дополнительный набор. Дополнительного набора на программу ветеринарной медицины, скорее всего, не будет, но это станет ясно после рассмотрения заявлений, когда станет известно, соответствуют ли кандидаты условиям поступления.

Около десяти процентов студентов Эстонского университета естественных наук - иностранные студенты, или же студенты по обмену из других стран, которые приезжают временно учиться на один-два семестра.

Вайке Райснер заявила, что для Эстонского университета естественных наук важны интернационализация и обмен знаниями с другими университетами мира, а также обмен иностранными студентами и сотрудниками, поскольку знакомство с новыми идеями и опытом также помогает поддерживать и улучшать качество преподавания и исследований в Эстонии.

Иностранные студенты высоко ценят Эстонский университет естественных наук, хвалят качество образования, внутренний климат университета и общее дружеское отношение между студентами и преподавателями, а также зеленый кампус университета.